Rusia estaría utilizando en Ucrania robots asesinos que se guían por IA

Rusia estaría utilizando en Ucrania drones asistidos por Inteligencia Artificial que son completamente autónomos para atacar objetivos a partir de fotos facilitadas por operarios militares, según denuncia el Boletín de Científicos Atómicos.

El Boletín de los Científicos Atómicos denuncia que Rusia puede estar utilizando en Ucrania lo que denomina un robot asesino, algo que diferentes revistas especializadas han constatado a partir de diversas fuentes.

El Boletín se refiere a un nuevo tipo de dron de fabricación rusa que, según el fabricante, puede seleccionar y atacar objetivos a través de coordenadas ingresadas manualmente o de forma autónoma.

Se trata del dron que fue presentado en 2019 en los Emiratos Árabes Unidos, llamado KUB-BLA, especialmente diseñado para destruir objetivos terrestres remotos, y fabricado por el Grupo Kalashnikov de Rusia.

El sistema es capaz de reconocimiento y clasificación en tiempo real de los objetos detectados utilizando inteligencia artificial (IA).

Ataca objetivos siguiendo coordenadas introducidas manualmente, o mediante una imagen facilitada por los operarios militares, por ejemplo, de un vehículo blindado.

Según sus fabricantes, su duración de vuelo es de 30 minutos, viaja a 130 kilómetros por hora y su carga útil máxima puede ser de hasta 3 kilogramos.

Según la revista especializada Army Recogition, el dron emplea una munición merodeadora llamada Kub-E, desarrollada por Zala Aero (parte del grupo de empresas Kalashnikov), que habría superado con éxito las primeras pruebas en noviembre de 2021.

En diciembre pasado, la citada revista informó que los suministros del nuevo dron podrían comenzar en 2022, lo que parece ahora confirmado al constatarse su presencia en Ucrania.

La oficina de prensa de la compañía rusa dijo entonces: “Se ha recomendado la entrada en servicio del nuevo dron de ataque. Se espera que los suministros en serie comiencen en 2022”. La invasión de Ucrania se inició el 24 de febrero de ese año.

The first evidence Russia is using loitering munitions in Ukraine. This looks like a Kalashnikov ZALA Aero KUB-BLA loitering munition. https://t.co/O832OSUKSm pic.twitter.com/cXzuwgciut