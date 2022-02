Los hombres dicen "te amo" antes que las mujeres

3 Se lee en minutos Pablo Javier Piacente



Un estudio pionero en comparar las actitudes hacia las confesiones de amor en tres continentes diferentes concluye que los hombres dicen “te amo” con una semana de anticipación a las mujeres, cuando una relación sentimental se está iniciando.

Los hombres de todo el mundo son más propensos que las mujeres a ser los primeros en decir "te amo" en una relación sentimental que se inicia, según ha revelado una nueva investigación internacional liderada por la Universidad de Abertay, en Escocia. Con más de 3.000 participantes de tendencia heterosexual y analizando datos de 7 países, el estudio concluye que los hombres aventajan en 7 días a las mujeres en el momento de decidirse a declarar con palabras su amor.

De acuerdo a una nota de prensa, el grupo de científicos liderado por el Dr. Christopher Watkins no solamente descubrió este detalle al comparar las reacciones de ambos sexos, sino que además exploró diferentes factores que pueden influir potencialmente al momento de decir esas dos “palabras mágicas”, además de analizar cómo reacciona el otro integrante de la pareja frente a la confesión amorosa de su compañero o compañera.

Los hombres apuestan antes al amor

Se sabe que el ser humano siente una fuerte necesidad de manifestar y sentir amor en sus múltiples variantes, pero una declaración amorosa que incluya la frase “te amo” supone un compromiso que muchos hombres y muchas mujeres no están dispuestos a asumir, por lo menos al comienzo de una relación afectiva. Al parecer, el sexo masculino posee una mayor tendencia a adelantar esa declaración y ese compromiso, cuando en realidad las convenciones sociales indicarían lo contrario.

La investigación, que fue presentada junto con una nueva celebración global del Día de San Valentín o “Día de los enamorados”, que se conmemora cada 14 de febrero, ha sido publicada recientemente en la revista Journal of Social and Personal Relationships. Entre los resultados de esta investigación transcultural puede destacarse que los hombres son más propensos a confesar amor antes que las mujeres en 6 de las 7 naciones analizadas: Australia, Brasil, Chile, Colombia, Polonia y Reino Unido.

Este comportamiento, que los investigadores denominaros “sesgo de confesión masculina”, se apreció luego de trabajar con datos que cubren países diferentes en América, Europa y Oceanía. Otro aspecto a resaltar es que los hombres ubicados en naciones donde había una mayor proporción de mujeres con respecto a hombres, tenían más probabilidades de confesar el amor primero en una relación sentimental, en tanto que esa tendencia se reducía cuando la brecha entre la cantidad de mujeres y hombres también disminuía.

Con una semana de anticipación

A su vez, los datos mostraron que en promedio los hombres pensaron en confesar amor después de alrededor de 70 días de haber iniciado una nueva relación, mientras que las mujeres comenzaron a analizar la idea a los 77 días de iniciar el idilio. También pudo establecerse que la confesión se hizo efectiva a los 108 días, en el caso de los hombres, y a los 123 días, por parte de las mujeres. Esto indica que los hombres se adelantan a las mujeres en una semana, al pensar la posibilidad de declararse, y en 5 días a la hora de concretar la declaración.

Los participantes fueron entrevistados para obtener información demográfica y completaron un cuestionario relacionado con sus preferencias románticas. Además, el estudio analizó las diferencias entre géneros, las proporciones de sexo de la población de cada país y cómo la tendencia de las personas a preocuparse por las relaciones afectivas o a evitarlas puede afectar el hecho de realizar o recibir una declaración de amor.

Referencia

Men say "I love you" before women do: Robust across several countries. Christopher D. Watkins et al. Journal of Social and Personal Relationships (2022). DOI:https://doi.org/10.1177%2F02654075221075264

