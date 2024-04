Insólito: una concursante de Masterchef asegura que su vida "vale muchísimo más" y no quiere dedicarse a la cocina

La duodécima edición de 'Masterchef' ya lleva varias semanas en emisión, y las redes sociales tienen claro cuáles son sus concursantes favoritos, y aquellos a los que quieren ver fuera del formato lo antes posible. En la cuarta gala del programa, una de las concursantes incendiaba las redes con unos comentarios que enfadaron a los miembros del jurado, especialmente a Jordi Cruz, llegando incluso a plantear su expulsión disciplinaria.

Su nombre es Tamara, cuya sinceridad terminó ofendiendo a gran parte de la audiencia y a los miembros del jurado. La rusa arremetió primero contra sus compañeros por haber perdido en la prueba de equipos, culpando a Maikol en sus labores como capitán y no saber delegar, algo que ofendió al chef del jurado, quien no dudó en contraatacar criticando sus labores como encargada de finanzas en la vida real: "Si estuvieses hablando conmigo, estarías saliendo por la puerta. Me ofende", señaló.

La aspirante a los 100.000 euros terminó asegurando visiblemente enfadada que "no necesito que metas las finanzas en este caso. Me incomoda que Pepe ponga un ejemplo de cómo trato a mis clientes, comparándolo con la capitanía de una persona. Te estás metiendo en terreno pantanoso y no voy a dejar ni voy a permitir que me hables así delante de millones de personas", señaló Tamara fuera de cámaras momentos antes de comenzar la prueba de eliminación.

"Quiero vivir la experiencia, pero no me dedicaría a la cocina ni loca" #MasterChef pic.twitter.com/sjce4TDnj2 — MasterChef (@MasterChef_es) April 22, 2024

"Ni loca montaría un restaurante"

Cuando el jurado pidió a la aspirante rusa un cambio de actitud para avanzar en el programa, Pepe Rodríguez le preguntó "¿qué haces aquí?" sin esperar la respuesta que obtendría por parte de la polémica participante: "Vivir la experiencia. No me dedicaría a la cocina ni loca. Ni loca montaría un restaurante, porque es un trabajo muy duro y son muchísimas horas. Yo tengo un marido, un hijo y una vida que vale muchísimo más que dejarme la vida en un restaurante. Ahora, otro modelo de negocio que esté relacionado con la hostelería, sí, y buscaría a los mejores chefs, los mejores proveedores y a las mejores personas", aclaró con todo lujo de detalle.

Jordi Cruz decidía intervenir en esta discusión asegurando que "en 12 años que llevamos haciendo 'MasterChef' es la declaración de intenciones más negativa que he escuchado. ¡Mucha gente ha querido entrar! Luchan por estar aquí, donde formamos chefs. La gestión es importante, pero no nos dedicamos a eso. Quiero pensar que has respondido a lo loco y sin pensar demasiado...", a lo que Tamara respondía contundente que "estoy mejor fuera que dentro. Me considero una mujer superafortunada. Tengo una casa maravillosa, un marido comprensivo y que me consiente en todo. No me gusta rodearme de cerdos, ¡y no sé qué hago aquí aguantando tonterías!", zanjó creando un debate en las redes sociales.