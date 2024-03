La respuesta de Mediaset a la polémica entre Risto y Óscar Puente: "Tenemos absoluta libertad editorial"

Ante el intercambio de mensajes de carácter tenso durante los últimos días entre el presentador Risto Mejidey el ministro de Transportes, Óscar Puente, en la red social X (antes, Twitter), Mediaset, productora del programa de Mejide, ha emitido un comunicado. El político socialista había acusado a la cadena de la existencia de un cruce de llamadas que habrían interferido en la línea editorial de 'Todo es mentira', según su versión.

Todo comenzó a raíz de la investigación y posterior denuncia de la Fiscalía a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El actual ministro de la cartera de transportes había adjuntado en un tuit una captura de pantalla de una noticia publicada por 'El Periódico', medio del mismo grupo editorial que EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. El titular afirmaba: "Sandra Fernández, nueva directora de comunicación de Mediaset tras 4 años en el gobierno de Ayuso". Y Puente comentó: "Así se entiende todo mucho mejor".

Ante esto, Risto Mejide citaba ese tuit y respondía: "Cuando no les gusta lo que dices, cuando ni pueden ni saben dar explicaciones por el hedor del caso Koldo, cuando no bailas al son de Moncloa por la pareja de Ayuso (a la que criticamos diariamente por sus decisiones políticas), en definitiva, cuando se quedan sin argumentos, hacen lo único que les queda: lanzarte al tuitero mayor para tratar de desacreditarte. Ministro, el programa de hoy va por usted. Disfrútelo".

Entonces, Óscar Puente contestaba de nuevo: "Espero que expliques la llamada de Miguel Ángel Rodríguez de ayer a tu jefa de contenidos. Y cómo os trasladó que había que defender a Ayuso. A mí no me asusta ningún matón por mucho programa de televisión que tenga. Conmigo pinchas en hueso". Así, el ministro mencionaba una supuesta conversación telefónica del actual director del Gabinete de Díaz Ayuso con Mediaset.

Tras la pregunta de un usuario de la red social a Mejide para confirmar si había existido tal llamada, el presentador se defendía de nuevo: "Ni lo sé ni me interesa. Lo más importante: que a mí no me ha llegado si ha habido o no esa llamada. Es decir, que los filtros funcionan. Si ha habido presiones, se las ha quedado quien se las tenía que quedar. Y eso, queridos niños, es la base para que la gente trabaje con libertad. Besis".

En un nuevo mensaje, Puente insistía: "Un Ministro del Gobierno de España afirma que Miguel Ángel Rodríguez llamó ayer a la directora de comunicación de Mediaset con una consigna clara dirigida a su programa. Él dice que no lo sabe. Pero lo más increíble: dice que ¡¡¡no le interesa!!! Saquen sus propias conclusiones".

Y el presentador, una vez más, respondía: "Señor ministro, entiendo que el hueso del caso Koldo les haya puesto tan nerviosos como para ponerse a insultar a los medios de comunicación. Pero no pienso perder los papeles como usted lo acaba de hacer, le seguiré llamando de usted y con el debido respeto que se le debe a un Ministro del Gobierno de España. Eso sí, no espere que en @todoesmentiratv nos vayamos a achantar. Esta tarde le respondemos como se merece. Ah, y para su información, no tenemos jefa de contenidos. Cuídese".

Y en una comunicación final, Puente sentenciaba: "No recules. Has amenazado por tuiter a un ministro del gobierno de España. Con otros no te atreverías. Ayer Miguel Ángel Rodríguez llamó a esta señora para que defendieseis a Ayuso. Si lo sabemos es porque lo contó ella. Todo es mentira. Empezando por vosotros". Y poco después, añadía: "A la vista está que no hay razones para pensar que esa llamada se haya producido. ¿Verdad?", compartiendo un vídeo (insertado a continuación) con un fragmento de la entrevista entre Mejide y el alcalde de Abel Caballero, a quien preguntó de manera insistente sobre el caso Koldo y reprochó sus evasivas sobre el tema.

A la vista está que no hay razones para pensar que esa llamada se haya producido. ¿Verdad?. https://t.co/EfIxTd7Yp3 pic.twitter.com/T0cjbT5p5n — Oscar Puente (@oscar_puente_) March 13, 2024

Ante estas acusaciones, la respuesta de Mediaset no ha tardado en aflorar en forma de comunicado oficial. Según ha manifestado el propio Mejide ante la audiencia, en un principio el texto iba a ser difundido durante los informativos, pero finalmente se ha optado por hacerlo en la emisión que él mismo presenta, a través de su voz y rostro, aunque ha subrayado que "no es Risto Mejide el que os habla" y que solo retransmite un mensaje de la cadena televisiva:

''Ante las acusaciones efectuadas por el ministro Óscar Puente en la red social X, Mediaset España desmiente rotundamente que se haya producido ningún tipo de llamada para influir en la línea editorial de un programa de este grupo y subraya la absoluta libertad editorial que siempre han tenido, tienen y tendrán los presentadores, periodistas, colaboradores y trabajadores que participan en cada uno de nuestros programas", ha expresado la cadena en el comunicado.