Muere el académico y escritor Francisco Rico

El académico de la lengua y filólogo Francisco Rico (Barcelona, 1942) ha fallecido esta mañana a los 81 años en el Hospital de Barcelona, donde llevaba ingresado de urgencia diez días, según ha comunicado el diario El País.

Rico era historiador, máxima autoridad en El Quijote y en la literatura medieval y del Siglo de Oro español y uno de los grandes expertos internacionales en humanismo renacentista, y en particular en Petrarca, al que dedicó su último libro publicado hace solo unos meses. Suya es también una canónica Historia y crítica de la literatura española en nueve volúmenes que editó y dirigió en los primeros 2000s.

Discípulo de los filólogos José Manuel Blecua y de Martín de Riquer, era Catedrático emérito de Literaturas Hispánicas Medievales en la Universidad Autónoma de Barcelona. Hace unos años donó su bliblioteca personal a esta institución académica, lo que dio lugar a la muestra "Los Quijotes de la Autónoma". En su juventud, durante los años 60, había sido profesor visitante en la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, y a lo largo de su carrera se le reconoció con diversos doctorados honoris causa, como los de las universidades de Burdeos, Nápoles, Valladolid y Bolonia.

Era miembro de la RAE desde 1987, donde ingresó con el discurso Lázaro de Tormes y el lugar de la novela. Además era miembro de la italiana Accademia Nazionale dei Lincei y de la British Academy. En 2016 el gobierno le concedió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

La última y más respetada de las ediciones de El Quijote, supervisada por él, se publicó en 2015. Como contaba al periodista Juan Cruz en una entrevista reciente con este diario, al clásico universal de Cervantes se había acercado por primera vez "muy pronto, antes de poder apreciarlo de verdad. No sé, tendría 14 o 15 años y me lo regaló una amiga. Y no me llamó mucho la atención. Pero fue una lectura que hice íntegra. De eso sí me acuerdo". Más tarde, y ya desde una perspectiva académica, fue Martín de Riquer quien le condujo a trabajar sobre ese texto casi sagrado. "No sé. Quizá me encargó algún trabajo y me habló del Quijote", recordaba.

Su primera obra académica fue La novela picaresca y el punto de vista, publicada por Seix Barral en 1970. Tiene también en su haber libros dedicados al Lazarillo, a Alfonso X el Sabio o a Nebrija. Antes de su última obra sobre Petrarca y el humanismo ya había dedicado varios títulos en diversos idiomas al pensador italiano.

Siempre inmerso en debates relativos a su materia de estudio y más allá, y afilado polemista, desde su sillón P de la Real Academia Española sostuvo célebres duelos dialécticos con otros escritores y acedémicos, como el que le enfrentó en 2016 con Arturo Pérez-Reverte cuando este acusó a sus compañeros de dejarse amedrentar “por el matonismo ultrafeminista radical", ante lo que Rico respondió defendiendo la neutralidad de la RAE en temas políticos.Pero sí que se posicionaba en temas de actualidad a título personal: su postura en contra del independentismo catalán quedó clara en artículos de opinión en prensa y en el libro Paradojas del independentismo (Visor).

Íntimo amigo del escritor Javier Marías, apareció como personaje en algunas de sus novelas.

Estaba casado con la filósofa y catedrática emérita de la Universidad de Barcelona Victoria Camps.