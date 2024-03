Risto se indigna con Abel Caballero por esquivar el caso Koldo: "No te lo voy a permitir"

Máxima tensión entre Abel Caballero y Risto Mejide. El presentador ha puesto el grito en el cielo cuando el alcalde de Vigo, siempre correcto y poco o nada polémico, se ha puesto de perfil a la hora de analizar el caso Koldo.

Hasta en tres ocasiones, el socialista respondió con evasivas y cambiando de tema para no mojarse, algo hasta cierto punto comprensible. Sin embargo, la paciencia del comunicador terminó por agotarse: "No te voy a permitir que nos hagas la 13 14 y que cambies de tema cada vez que te preguntamos".

"Si me vuelves a decir lo de la fiscalía y lo del juez no te voy a dejar hablar. No te voy a dejar que hagas un mitin cada vez que hables. Ya has dicho tres veces lo mismo", le espetó. "No me vas a decir a mí lo que tengo que responder", le respondió el político.

Risto Mejide no rebajó el nivel y añadió: "Lo que no permito es que se le falte a la inteligencia al espectador. Si respondes tres veces lo mismo lo estás haciendo. Y a la cu7arta ya me rebelo".