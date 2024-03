Más de 20 años juntos: así es la pareja de Carmen Machi que prefiere mantener apartada del ojo público

La intérprete de gran trayectoria en el cine español, Carmen Machi, aunque ha sido entrevistada en múltiples ocasiones a raíz de su aparición en películas y series de todo tipo, siempre se ha mostrado reservada sobre su vida privada.

Este martes ha sido invitada al programa de Pablo Motos para promocionar su nueva película, Tratamos demasiado bien a las mujeres, que se estrenará en cines de todo el país este viernes. Con Clara Bilbao en la dirección, el filme se encuentra a medio camino entre el thriller y la comedia negra. Machi protagoniza el largometraje junto a Antonio de la Torre y completan el reparto otras caras conocidas como Luis Tosar, Isak Feriz, Julián Villagrán y Óscar Ladoire. También participa el famoso rapero Ayax Pedrosa, en su progresiva incursión en el mundo del cine. La trama se basa en la novela francesa de Raymond Queneau, On est toujours trop bon avec les femmes.

La actriz, que saltó a la fama principalmente con las series 7 vidas y Aída, ha formado parte del elenco de muchas comedias como Que se mueran los feos, Ocho apellidos vascos y Perdiendo el norte y también de obras de género dramático como la miniserie Rescatando a Sara o la película Pieles. Recientemente, ha sido muy alabada por su papel en La Mesías y después, por Nuestros actos ocultos, donde también interpretaba una compleja relación madre-hija junto a Macarena García. A partir de este viernes se la podrá ver de nuevo en la gran pantalla en el personaje de Remedios Buendía, en su próximo estreno.

¿Quién es la pareja de Carmen Machi?

Con respecto a este asunto, se produjo cierto revuelo cuando la actriz mencionó a su pareja en una conversación distendida en el programa El Hormiguero en septiembre de 2023. El momento ocurrió cuando Trancas y Barrancas estaban haciendo un juego de preguntas con Carmen Machi y Karra Elejalde, que habían acudido juntos para presentar La voz del Sol. Pablo Motos y ellos comentaron anécdotas acerca de si eran del tipo de persona que tarda mucho tiempo en elegir qué película ver y después se queda dormida en cuanto comienza, porque las hormigas habían hecho alusión a este asunto.

El actor vasco había hablado sobre cómo procedía cuando se presentaban esas situaciones y entonces, la madrileña confesó: "Yo reconozco que a mí mi pareja sí me espera, pero yo a él no. Sí, lo reconozco, es feo. Yo, si me quedo dormida, el pobre no avanza en la serie, pero yo si él no está sí avanzo". Apurada, se dio cuenta de significado de estas palabras ante los presentes en la mesa del programa y le dedicó una disculpa mirando a cámara: "Cariño, perdona".

La curiosidad generada en la audiencia fue inmediata, tras años de hermetismo de la actriz respecto a su vida sentimental. Los pocos datos conocidos sobre él son que se llama Vicente y se dedica a la música, y que no cuenta con redes sociales abiertas al público. Hay alguna imagen de ellos juntos captada por paparazzis hace algunos años, que se ha difundido en medios de comunicación y en Internet. Además, Machi le mencionó en los Premios Goya de 2015 cuando recogió su estatuilla a Mejor Actriz de Reparto, describiéndolo como "más bonito que ná". Según ella misma ha confirmado a los periodistas en alguna ocasión, llevan más de veinte años juntos, viven en Madrid y no se han casado ni tienen hijos.