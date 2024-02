La divertida anécdota de Jorge Fernández: "¡Lo dejé todo y salí corriendo!"

"Ley de Murphy: en un concierto..." comenzaba el enunciado en el programa de Antena 3 La Ruleta de la Suerte. El concursante Rafa resolvía un poco después el panel y completaba así la oración: "...vas a por bebida y tocan tu canción favorita".

Entonces, Jorge Fernández se ha animado a compartir una anécdota personal que le ocurrió en un concierto, relacionada con el tema del panel. "Esto es una faena que a mí me ha pasado con mi grupo favorito, Guns N' Roses. Hombre, no fue con mi canción favorita porque esa ya sé que la tocan al final, la última, que es Paradise City". Así, el presentador dejaba claro que cuando va a llegar ese tema no se mueve del sitio.

Y ha continuado: "Pero una que me gustaba mucho es Patience, una baladita. Y justo cuando voy..." explica, sonriendo, mientras escenifica con las manos cómo se había marchado hasta el puesto de bebidas y se encontraba pidiendo. De repente, escuchó cómo sonaba el principio de la melodía. "¡Ay, la están tocando ahora!", rememora lo que pensó en aquel momento. "¡Lo dejé todo allí y salí corriendo! No me dio tiempo ni a llevarlas", ha concluido, entre risas. Efectivamente... ¡Ley de Murphy!