Segundas oportunidades, fracaso y celos: Alba Paul y Dulceida cuentan la verdad de su ruptura en el El Hormiguero

Aida Domènech y Alba Paul visitaban El Hormiguero para contarle a Pablo Motos y a la audiencia su nuevo proyecto, un pódcast llamado 'Destino: Las Estrellas'.

Invitadas y presentador no han podido evitar hablar de cómo gestionaron la ruptura que tuvieron, abriéndose al público y ofreciéndoles una versión cruda de la historia.

Las influencers han estado en el punto de mira desde que oficializaron su relación, convirtiéndose en una de las parejas más mediáticas del mundo de las redes sociales. Aida Domènech, más conocida como Dulceida, presentaba lo que sería el primer proyecto que tenían juntas.

La pareja ya habría protagonizado alguna campaña, incluso Dulceida contaba con la aparición de Alba en numerosos posts y vídeos de YouTube suyos, y viceversa. Sin embargo, si hablamos de proyectos propios, este sería el primero de las dos.

Pablo Motos no ha podido evitar preguntarles cómo habrían llevado aquella ruptura que tuvieron, esa que sorprendió a la sociedad por lo inesperada que fue.

Alba Paul y Dulceida confiesan los baches por los que pasaron al romper su relación

La pareja ya compartía un piso en Madrid cuando la ruptura se oficializó, por no decir que ya estaban casadas. "El sentimiento número 1 fue la pena y el fracaso", confesaba Aida, al tener que terminar una relación tan larga en la que ambas pensaban que una era el amor de la vida de la otra. "Las dos siempre pensamos que volveríamos", sentenciaba la catalana.

En rasgos generales, ambas influencers admiten que llevaron la ruptura peor de lo que esperaban. De hecho, Alba confesó que en esa época perdió cerca de seis kilos.

Las dos estaban de acuerdo en que el amor siempre estuvo presente, tanto en la ruptura como en la relación, pero que el problema fue el desgaste. "La relación se rompió porque no supimos cuidarla", coincidían.

La pareja cuenta que estaban presentes y pendientes todo el rato de la vida de la otra, buscando cualquier excusa para poder verse y coincidir en algún evento. Dulceida bromeaba diciendo que, en ocasiones, "se hacían las duras", pero siempre hacían por verse.

Los nuevos límites que se han puesto Alba y Dulceida

Hábitos tan sencillos como la buena comunicación, la responsabilidad afectiva y no cargar con un enfado, son los trucos que le cuentan Alba y Aida a Pablo Motos para gozar de una mejor relación.

"Yo no soporto irnos a dormir enfadadas", contaba Dulceida, y Alba respaldaba: "No aguanto que no me hable cuando se enfada". Al final estos gestos son los que propician una relación sana, un tema que las influencers tratarán en su pódcast.

Amor, celos, traumas y sexo son algunos de los temas de los que charlarán en 'Destino: Las Estrellas', un título inspirado en la película favorita de ambas, 'Titanic'.

Las Hormigas del programa les presentarían poco después un divertido juego a las influencers, donde tendrían que poner a prueba su conexión por medio de la telepatía.