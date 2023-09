Sonsoles Ónega, tras sus primeras imágenes de nuevo enamorada: "Tengo el corazón contento"

Sonsoles Ónega hablando con los medios sobre la relación con su nueva pareja / EUROPA PRESS

Después de semanas de rumores, se confirma la noticia: Sonsoles Ónega vuelve a estar enamorada. Un año después de su ruptura con el arquitecto César Vidal, la presentadora ha recuperado la ilusión al lado de un financiero de 52 años llamado Juan con el que ha sido sorprendida durante una escapada romántica a Galicia que este miércoles publica en su portada la revista 'Diez minutos'.

Tras salir a la luz su relación -que habría comenzado hace unos meses y que estaría más que consolidada -puesto que no es el primer viaje de la pareja, que este verano ha estado de vacaciones en Brasil- la periodista ha reaparecido ante las cámaras en la presentación de la Carrera Popular del Corazón y, con la simpatía que la caracteriza se ha pronunciado sobre el gran momento que atraviesa a nivel sentimental.

"Mi corazón ya he dicho que no duele, pero cuando duele, duele mucho y cuando no duele, está alegre. Así que bueno, estoy contenta, bien. Todo bien" ha confesado sin entrar en detalles sobre su nueva pareja. Y es que como reconoce, "de estas cosas me cuesta muchísimo hablar". "Siempre lo digo, que dentro de un plató lo que queráis, apoyando causas, pero yo creo que no tiene mucho interés, ¿no?" ha zanjado, manteniendo así su vida amorosa en un discreto segundo plano.

Más allá del gran momento personal que vive al lado de Juan, lo cierto es que Sonsoles atraviesa uno de los momentos profesionales más dulces de su vida. Su programa 'Y ahora Sonsoles' es todo un éxito, y la presentadora ya se disputa el título de 'reina de las tardes' con su antigua mentora, Ana Rosa Quintana.

Una 'competición' en la que Sonsoles huye de toda rivalidad: "Acabamos de empezar esta carrera, que es de fondo, con una compañera estupenda como ella. Yo estoy mirando mucho el programa, pero en la franja que puedo, de 17 a 18, porque es cuando empieza lo mío, y esperando a que empiece Jordi en TVE también la semana que viene así que, nada, muy taquicárdico".

"Una temporada muy exigente con cinco magazines a la vez en todas las cadenas nacionales" explica, convencida de que "habrá algo de fragmentación de la audiencia, creo que nadie va a tener un liderazgo claro sino que se irá repartiendo en las tardes. Pero eso también es bonito. Aprendemos mucho de mirar a los demás y ya está. Ilusión y ganas no faltan".