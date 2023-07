Esta era la apasionante vida de Fernando Castro antes de triunfar en Pasapalabra

Pasapalabra es sinónimo de éxito. El formato del programa ha sido adaptado en muchos países alrededor del mundo, convirtiéndose en uno de los programas más populares de la televisión internacional. El concurso que emite Antena 3 es uno de los programas más seguidos y longevos de la televisión nacional. Por su plató han pasado cientos de concursantes, invitados y famosos. Algunos de los cuales, aunque no hayan conseguido llevarse el bote, han dejado una huella imborrable en la historia del formato.

El programa se quedó huérfano de Orestes y Rafa, dos de sus concursantes más míticos, que protagonizaron una trepidante y ardua batalla por llevarse el bote más grande de su historia. Finalmente, fue Rafa Castaño quien se hizo con el bote millonario de 'Pasapalabra' tras un rosco de infarto. Consiguió completar de un sólo tirón las 25 palabras dejando a Orestes, su contrincante, sin posibilidad de participar. Su hazaña le permitió llevarse el suculento bote de 2.272.000 millones de euros, la cantidad más alta entregada en la historia del programa.

Pasapalabra tiene ya nuevo concursante estrella: Fernando Castro, el rival de Moisés. Fernando llegó arrasando al programa. En muy pocos programas, Fernando se convirtió en la revelación de 'Pasapalabra'. Es su primera vez en un programa de televisión, pero, recalcan que está jugando de "una forma brillante", y ha quedado claro porque ya ha superado los 25 Roscos en Pasapalabra.

El aspirante al bote estudia un "doctorado en Estadística y Genética, trabajas en la USC -Universidad de Santiago de Compostela-, como investigador y también en el IDIS -Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago-", tal y como ha explicado el propio Roberto Leal. Además, el brillante joven está ya pensando en su postdoctorado y maneja cinco idiomas: inglés, alemán, italiano, español y gallego.

¿Qué haría si ganase el bote? Fernando lo tiene claro: "A mi edad algunos tenemos un sueño loco que es tener acceso a una vivienda digna antes de los 40 años". Fernando piensa seguir su carrera como ingeniero "probablemente es un plan más a futuro lógico, con sentido y probable ganar el bote de un concurso de televisión que la carrera investigadora", ha explicado.

Fernando Castro debe tener una gran organización para poder tener tiempo para compaginar el programa y su ajetreada vida profesional. El joven cerebrito es matemático, estadístico y genetista.

En 2021, Castro partipicó en el Foro de Laureados de Heidelberg, en Alemania, una serie de conferencias que tienen como objetivo "reunir a los matemáticos e informáticos más excepcionales de sus generaciones". Cada año, este evento junta a los ganadores de los premios más prestigiosos en matemáticas e informática con 200 jóvenes investigadores seleccionados de todo el mundo.

Fast forward 3 years, Germany and Heidelberg keep offering me wonderful and unforgettable experiences, during my stay @DKFZ... Among them, taking part on the #HLF21 opening ceremony, coincidentally with Leslie Lamport on stage



My advice to the participants: Connect and enjoy! pic.twitter.com/f7rtgKGbof