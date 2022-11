Sonsoles Ónega, traicionada por un micro abierto en Antena 3: "¿Qué hago con el puto libro?"

1 Se lee en minutos Redacción Yotele



Sonsoles Ónega vivió un contratiempo el pasado viernes en su programa de Antena 3. La periodista fue traicionada por un micro abierto mientras se mostraba algo desesperada e incluso cabreada sin saber qué hacer con los libros que tenía en su asiento. "¿Qué hago con el puto libro?" se le ha podido escuchar a la presentadora.

Este imprevisto se produjo al final del programa, en la sección dedicada a la crónica social. Sonsoles daba paso a un vídeo de Rosario Flores, que el pasado miércoles fue galardonada en Las Vegas con el premio a la Excelencia Musical de los Latin Grammy.

Durante el vídeo se ha colado la voz de Sonsoles, que pensaba que tenía el micro apagado. "No, no...yo estoy que ya no puedo. ¿Qué hago con el puto libro?" ha dicho con enfado la presentadora. En el programa parece que nadie se dio cuenta de que el micrófono de la presentadora seguía encendido, o por lo menos no con tanta rapidez, porque seguidamente a la periodista se le ha escuchado quejarse sobre la duración del vídeo. "¿Uno treinta el vídeo? Hundidos" ha exclamado.

Tras la emisión del vídeo, la presentadora volvía a aparecer en pantalla para despedir el programa, esta vez con una idea clara de qué hacer con los libros, que eran para repartir entre el público presente en plató. "Les hemos dicho que íbamos a regalar libros" ha expresado Sonsoles mientras se dirigía a las gradas para repartir el Premio Planeta 2022 'Lejos de Luisiana' de Luz Gabás, y la obra finalista del certamen 'Historias de mujeres casadas' de Cristina Campos.

Noticias relacionadas