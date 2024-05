"¡Que el 4 de mayo te acompañe! Celebra el Día de Star Wars en Madrid con actividades llegadas de un a galaxia muy muy lejana

Hace 25 años, en 1999, el universo cinematográfico cambió para siempre con el estreno de "Star Wars: La Amenaza Fantasma". Esta película no solo marcó el regreso de la icónica saga espacial creada por George Lucas, sino que también introdujo a una nueva generación de fanáticos a un mundo de jedis, siths, y épicas batallas galácticas. En este veinticinco aniversario, Madrid ha preprado un recorrido por la capital, lleno de actividades con las que festajar este día.

El origen de este día y está expresión

El 4 de mayo se ha convertido en un día especial para los fanáticos de Star Wars debido a un juego de palabras con la frase "May the Force be with you" ("Que la Fuerza te acompañe"). Esta fecha se ha convertido en una oportunidad para que los fans de todas partes del mundo celebren su amor por la galaxia muy, muy lejana, organizando proyecciones de películas, cosplay, eventos temáticos y compartiendo su pasión en las redes sociales. Pero, de dónde viene marcar este día?

Todo está relacionado con la figuar de Margaret Thatcher, la ex primera ministra del Reino Unido. La relación se estableció en 1979, cuando Thatcher fue elegida primera ministra el 4 de mayo. Algunos fanáticos de Star Wars, en un juego irónico, comenzaron a asociar su elección con el Día de Star Wars debido a la similitud fonética entre "May the Force be with you" y "May the Fourth be with you". Aunque no hay una conexión directa entre Thatcher y Star Wars, este juego de palabras sirvió para agregar un elemento divertido y políticamente irreverente a la celebración del Día de Star Wars.

Actividades por el día de Star Wars

Fuenlabrada, Centro Municipal La Pollina

Sumérgete en emocionantes juegos de tablero como el Palacio de Jabba, donde las estrategias son más retorcidas que las mismísimas triquiñuelas del señor del crimen intergaláctico. ¿Prefieres abrazar tu lado oscuro? ¡Entonces no te pierdas Villanos, donde podrás maquinar planes malignos a lo grande! Pero si lo tuyo es la acción trepidante, el Borde Exterior y las Guerras Clon te esperan con batallas épicas y sorpresas galácticas. ¡Ah, y no olvides el atuendo! Porque en La Pollina, ¡los cosplays son más que bienvenidos!

Aluche, Centro Comercial

¿Buscas añadir nuevos tesoros a tu colección galáctica? ¡Entonces el mercado de juguetes es tu destino! Desde figuras de acción hasta naves espaciales, aquí encontrarás todo lo que un verdadero fan de Star Wars necesita. Pero la diversión no termina ahí. ¿Te gustaría inmortalizar tu encuentro con R2-D2? ¡Hazte una foto con el astromecánico más famoso de la galaxia! Y si eres lo suficientemente valiente como para enfrentarte al desafío, puedes participar en el concurso fotográfico y llévate a casa un Funko especial para presumir entre tus amigos jedis y siths. ¡Ah, y no te olvides de lucir tu mejor disfraz en el desfile de cosplay! Las risas, el entusiasmo y la emoción están garantizados.

Tetuan, Insólito Escape Room

¿Listo para una aventura fuera de este mundo? Embárcate en el emocionante Sky Brown inspirado en la saga de Star Wars. Sigue las coordenadas y prepárate para encontrarte con un niño muy especial, el último de su raza. ¿Serás lo bastante astuto para desentrañar el misterio? ¡La fuerza te acompañará en este viaje lleno de sorpresas!

Cubo de Madrid Escape Room

¡Prepárate para una misión intergaláctica de proporciones épicas! Entra en el Cubo de Madrid Escape Room y únete a una misión para salvar la galaxia, donde te convertirás en el héroe que la galaxia necesita. Sustituye a "Juan" Solo y demuestra tu valentía, ingenio y destreza. ¡El destino de la galaxia está en tus manos!