'El programa de Ana Rosa' celebra sus 17 años en Telecinco: "Tenemos a la mejor maestra"

Este lunes, 10 de enero, se cumplen 17 años de la primera emisión de 'El programa de Ana Rosa'. Patricia Pardo ha recordado los inicios del espacio en Telecinco con una mención especial a Ana Rosa Quintana, la gran ausente de este aniversario. Cabe recordar que el pasado mes de noviembre se despidió temporalmente de los espectadores tras anunciar que padece cáncer de mama.

Pardo ha comenzado diciendo que el programa "lleva siendo líder casi dos décadas", aunque ha matizado que no quería "sacar pecho" por los resultados: "No les vamos a apabullar con datos comerciales. Nos quedamos con los datos humanos, porque ustedes nos eligen cada mañana para informarse y entretenerse".

"Les damos las gracias por desayunar con nosotros durante 4.263 mañanas, por abrirnos las puertas de sus casas para hacerles compañía durante más de 20.000 horas en directo", ha añadido antes de hacer un repaso por los sucesos y acontecimientos de los que han informado durante las últimas casi dos décadas.

En el arranque de la entrega de hoy, Pardo también le ha dedicado unas cariñosas palabras a Ana Rosa: "Tenemos la enorme suerte de tener a la mejor maestra". "Es verdad que hoy no puede estar aquí, pero estamos convencidos de que ella va a volver muy pronto a su plató", ha asegurado.

Felicidades @anarosaq y a todo el equipo-familia de AR por el aniversario. 17 años en TV es un gran éxito. No es fácil hacer tele, lo fácil es criticarla. Me quedo con todos los maravillosos recuerdos y con mis once años a tu/vuestro lado. Gracias @xelomontesinos pic.twitter.com/joR9tmMLKp