Los chicos de Level Infinite junto al desarrollador Hotta Studio han confirmado la esperada colaboración con ‘Evangelion’. Esto quiere decir que ‘Tower of Fantasy’, su MMORPG gratuito de mundo abierto para PC y dispositivos móviles, introducirá nuevo contenido durante la primera mitad de 2024. En este sentido personajes tan conocidos como Asuka Langley Soryu y Rei Ayanami, se añadirán como Simulacrum de edición limitada, junto con Shinji Ikari, que llegará en forma de aliado único.

Robots

Además de nuevos compañeros, también podremos descubrir robots de ‘Evangelion’, como el EVA-00, el EVA-01 y el EVA-02 mientras exploramos la historia principal. Como parte de esta colaboración, así mismo se incluirá el sirviente inteligente Pen Pen, un adorable personaje que ayudará a los jugadores mientras exploran o combaten. Por si fuera poco, se suma al paquete un vehículo personalizado para viajar con estilo.

Tal y como anticipan desde la desarrolladora, con la actualización 3.6 se celebrará el aniversario de año y medio de ‘Tower of Fantasy’. Esto quiere decir que podremos conseguir la nueva Simulacrum, Plotti, y participar en diferentes actividades dentro del juego. Perfeccionista hasta el extremo, Plotti es la responsable del mantenimiento de Gesthos y supervisora de varios reactores espacio-temporales de omnio.

Debido a una anomalía producida durante la autorización del Reactor de Omnio del Reloj Solar Infinito en el Dominio 9, Plotti fue la encargada de investigar el suceso. Aunque no es parte del equipo tecnológico, sus conocimientos sobre programación y su afinidad por las operaciones de infiltración la ayudarán a alcanzar sus objetivos. “¡Junto a Plotti, los nómadas también podrán disfrutar de una gran cantidad de actividades y recompensas por participar en la celebración del aniversario de 1 año y medio de Tower of Fantasy!”, comentan desde Level Infinite.

Prepárate para la llegada de la primera colaboración entre Tower of Fantasy y Evangelion. / REDACCIÓN

Tower of Fantasy

Ambientado miles de años en el futuro tras el colapso ambiental de la Tierra y la huida de la humanidad al lejano planeta Aida, el MMORPG multiplataforma de mundo abierto desarrollado por Hotta Studio, presenta un mundo abierto inmersivo de aventuras en solitario y en grupo cooperativo con desarrollo libre de personajes, Simulacrum únicos y combates que permiten a los jugadores cambiar de armas y estilo de juego sobre la marcha para desbloquear su propio estilo de pelea personal.

Tower of Fantasy - Plotti x EP-7000 Skyfire