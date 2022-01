Así fueron los "catorce días de terror" del telescopio 'Webb'

El pasado 24 de diciembre se lanzaba el telescopio espacial 'James Webb', probablemente la máquina más compleja que ha fabricado el ser humano. Este hito científico y tecnológico será el nuevo 'ojo en el cielo' que nos permitirá ver el nacimiento de las galaxias, remontarnos a 13.500 millones de años hacia atrás en el tiempo y el espacio para poder contemplar los primeros momentos del Universo, justo después del Big Bang. Nos cambiará la visión del Cosmos. El nuevo observatorio, que orbitará a 1,5 millones de kilómetros la Tierra y cuyo escudo tiene las dimensiones de una cancha de tenis, fue lanzado plegado, como una figura de origami. Desde entonces y hasta el pasado sábado pasaron los “14 días de terror”, como los definió la NASA, en los que el equipo de la misión estuvo en vilo, controlando este complejo proceso.

El gijonés Alejandro Rivera, nacionalizado estadounidense, forma parte de ese equipo. Trabaja para el Goddard Space Flight Center de la NASA desde hace 22 años y es el responsable del análisis dinámico de la separación del telescopio del cohete Ariane que lo lo llevó al espacio en Navidad. Rivera admite que, tras nueve años trabajando en este proyecto, su labor en el desarrollo del telescopio 'Webb' ha sido “la mayor satisfacción” de su carrera. A continuación Rivera detalla, a preguntas de La Nueva España, cómo han sido todos estos días de tensión.

