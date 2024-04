Última hora del caso Daniel Sancho, en directo: comienza el juicio por descuartizar al cirujano plástico colombiano Edwin Arrieta

Todo lo que se sabe sobre el juicio: de lo ocurrido en Tailandia a los testigos o la posible condena

Los meses han pasado, y el juicio por el asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta dará comienzo mañana mismo. Este 9 de abril, Daniel Sancho será declarado inocente o culpable tras la declaración de casi 60 testigos y la presentación de todas las pruebas por parte de la Fiscalía. Los hechos tendrán lugar en la corte provincial de Koh Samui, y será Sancho quien declare en última posición. A modo de recapitulación, el español es el principal sospechoso del asesinato de Arrieta, aunque este asegura que fue producto de una pelea debido al acoso que el cirujano ejercía sobre él. Sancho está acusado de homicidio con premeditación, ocultación del cuerpo tras el descuartizamiento y destrucción de documentación de la víctima, siendo el segundo de ellos el único que él ha admitido. A pesar de que todavía no se ha podido determinar la causa de muerte, se está investigando si hubo premeditación o no. En principio el juicio se extenderá hasta principios de mayo, aunque no será hasta junio o julio cuando se conforme una sentencia para el chef. La condena podría ir desde la pena de muerte, hasta la cadena perpetua o una pena menor en caso de que pida perdón al rey de Tailandia o se demuestre que no fue premeditado. Por el momento, la familia de la víctima reclama a Sancho una indemnización de 410.000 euros porque, aseguran, "han quedado en situación de pobreza".