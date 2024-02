Sira Rego, sobre el entorno digital: "Hay que ofrecer alternativas; los niños y niñas deben tener más espacios en las ciudades"

El Pacto de Estado para proteger a los menores de edad en Internet y las redes sociales que prepara el Gobierno se cimienta en tres ejes: una ley integral para la protección de los menores en internet, una estrategia apoyada en un grupo de 50 expertos y el avance en soluciones tecnológicas para que no puedan entrar en contenido de adultos. Sin embargo, por "muy bien que esté regular," la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha lanzado "una llamada de atención en torno a las otras alternativas".

Además de pactar y consensuar todas estas medidas, la ministra ha asegurado que se deben "ofrecer otras alternativas": "Los niños y niñas deben tener más espacios en ciudades, tener plazas... Deben ejercer su derecho a estar, a relacionarse y a tener un ocio y una alternativa de vida completa que haga que el entorno digital sea una opción, pero teniendo también otras opciones de vida. Es un equilibrio completo y complejo que nos interpela a todas".

Así lo ha señalado durante su intervención en la jornada de presentación de la Declaración para proteger a niños y adolescentes en el ámbito digital, que se ha celebrado este martes en el Congreso, y donde ha pedido la implicación de familias, organizaciones sociales, escuelas e instituciones en la protección de los menores. "Que no nos asuste hablar de los límites y confrontarlos con la exigencia de que se garanticen los derechos de la infancia y las oportunidades que nos da el entorno digital si es seguro", ha reclamado Rego, que ha reconocido que este debate "abre en canal muchos elementos que son contradictorios".

Recogida de peticiones

Rego ha recogido las propuestas de las organizaciones que han planteado un pacto de Estado en defensa de los derechos de los menores en el ámbito digital. Entre ellos estaban la Asociación Europea para la Transición Digital, Dale una Vuelta, Fundación ANAR, iCMedia, Save The Children y UNICEF España.

Entre las medidas clave propuestas para el Pacto de Estado, que respaldan más de 140 entidades de diversos ámbitos y que van más allá del debate del porno, está la formación para profesores en educación mediática desde una perspectiva reflexiva y crítica, con enfoques didácticos para fomentar el pensamiento crítico en los alumnos; la facilitación del desarrollo de competencias y espacios seguros en internet para promover la participación social y cívica de niños, niñas y adolescentes; o la implementación de planes de detección, prevención y actuación desde el ámbito familiar y educativo para dotar de herramientas a adolescentes y a sus educadores.

También piden el establecimiento de un marco de rendición de cuentas para los directivos responsables de las plataformas de intercambios de vídeos y distribuidores de contenidos que incumplan con la obligación de verificación de edad, así como la protección de la salud y bienestar de la infancia. Con esto buscan prevenir riesgos para la salud y amenazas para el bienestar físico y psicológico durante el uso de las tecnologías digitales, y promover programas de educación en salud digital basados en evidencia científica, entre otras medidas prevención y ayuda.

Limitación del acceso al porno

La presidenta de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mar España, ha recordado que para eso están ultimando una aplicación, desarrollada por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMV), que impedirá el acceso de los menores a contenido no adecuado respetando la privacidad del conjunto de usuarios y usuarias.

"El 93% de las familias están a favor de prohibir o limitar el acceso de los menores al porno y otro tipo de contenidos para los que los menores no están preparados y que tienen impactos inadecuados no solo en la salud física y mental, sino en la pérdida de igualdad y en la forma de relacionarnos", ha añadido. "Nos llenamos la boca llamando a esta generación nativos digitales, pero tenemos que tener claro que cuando hablamos de nativos digitales hablamos de personas que saben cómo manejar una herramienta digital, pero no el contenido que comporta", ha alertado la fiscal adscrita al Fiscal de Sala de Menores de la Fiscalía General del Estado, Rosa María Henar Hernando.

En este sentido, la fiscal ha resaltado que los y las menores sienten empoderamiento en el mundo digital derivado del falso anonimato en redes sociales, donde tienen lugar delitos que antes se daban en el espacio físico. "Ahora se dan en el espacio virtual por ser mucho más cómodo. Se está agrandando el daño contra la víctima", ha asegurado.

La ministra ya ha manifestado que todas estas entidades formarán parte del trabajo que haga el grupo de expertos creado por su ministerio para que el espacio virtual sea cada vez más seguro para niños, niñas y adolescentes.