"Me gusta pensar en un infierno vacío": el Papa indigna (de nuevo) al flanco tradicionalista de la Iglesia

Una nueva polémica sobre el infierno –y su población– se ha desatado esta semana en El Vaticano. El primero en desempolvar la cuestión fue el mismo Papa. “Me gusta pensar en un infierno vacío y espero que esta sea una realidad”, dijo Francisco el domingo pasado una entrevista de tono ligero en la televisión italiana. Desde entonces, ríos de venenos y reproches cáusticos se han abatido contra él, con decenas de críticas y comentarios de todo tipo procedentes del sector tradicionalista, a cuenta de, presuntamente, haber puesto en cuestión una supuesta enseñanza fundacional de la Iglesia católica.

La del Papa ha sido “una declaración que desorienta”, ha criticado Corrado Gnerre, en las páginas de 'Corrispondenza Romana', una de las bitácoras de la creciente galaxia conservadora. “Ha parecido que [el Papa] evocara una antigua tesis herética”, ha coincidido el cronista Alessandro Rico. “¿Un infierno vacío? Quien lo niega es Jesús”, ha zanjado Luisella Scrosati, vinculada a la Universidad Legionaria Regina Apostolorum.

Sin previo aviso, una vez más irrumpió tal que así un asunto sobre el que los teólogos llevan peleándose desde hace siglos. Se trata de viejísimas polémicas que giran alrededor de conceptos como el fin del mundo, la resurrección de los muertos, el juicio final y los demonios y los ángeles. Lo que remite también a Juan Pablo II, ya que él fue el Papa que rehabilitó en el siglo pasado a los exorcistas, aquellos curas que creen en el demonio como una entidad material y no figurada, como sugieren otras corrientes de pensamiento.

¿El infierno es un lugar?

De ahí que también se debata si el infierno es un “lugar”. El grupo tradicionalista lo ve así e insiste en que son los propios evangelios quienes lo atestiguan. “El problema es que desde siempre los católicos saben que, si se portan bien, van al paraíso; en caso contrario, van al infierno”, afirma Franca Giansoldati, vaticanista y autora de diversos libros sobre temas religiosos. “Dicho esto, el ataque contra el Papa ha sido fortísimo, lo han usado como pretexto para criticarle una vez más”, añade la observadora en declaraciones a este diario.

Sin embargo, sugiere Francisco, el infierno podría no ser un sitio en llamas. De hecho, él no es el primero que lo dice. Por el contrario, la tesis de que la misericordia divina podría hacer que todos se salvaran y nadie llegara a tener que enfrentarse al infierno es desde hace tiempo atribuida al cardenal suizo Hans Urs von Balthazar, muerto en 1998. Y, antes que él, otros también lo han interpretado de esta forma. “Es una hipótesis ya elaborada por otros padres de la Iglesia, como Orígenes o Gregorio de Nisa, y compartida por teólogos contemporáneos como Romano Guardini, Jean Daniélou y Henri de Lubac”, señala Giansoldati.

Tal vez también por ello, y por uno de los ejes teológicos del pontificado de Francisco –la misericordia, precisamente–, algunos representantes católicos progresistas han querido en los últimos años poner el dedo en la llaga. Este es el caso del jesuita Arturo Sosa, superior de la Compañía de Jesús, quien en 2019 ya dijo que el Diablo es solo “una realidad simbólica”, no material.

Sexo y demonios

“[El diablo] no es una persona humana. Es una forma de maldad que está presente en la vida humana. El bien y el mal están en una lucha permanente en la conciencia humana”, afirmó Sosa, quien encajó una monumental bronca de la Asociación Internacional de Exorcistas. El demonio es “real” y es “un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor”, le respondieron, furiosos.

Curiosamente, el debate no había terminado de apagarse esta semana cuando Francisco intervino sobre otra cuestión que posiblemente dará de qué hablar. La castidad es “una virtud que no hay que confundir con la abstinencia sexual”, ya que “la castidad es más que abstinencia sexual”, afirmó el pontífice argentino. Un asunto que, de momento, no ha provocado los apasionados debates que sí ha abierto la cuestión del infierno, pero que aun así también ha suscitado perplejidad. Un cambio también radical si se recuerda que hace tan solo una década la Iglesia pedía abstinencia sexual para evitar la propagación del sida en África.