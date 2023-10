La activista iraní Narges Mohammadi gana el Nobel de la Paz

El Premio Nobel de la Paz ha sido este año para la activista iraní Narges Mohammadi. En la edición de 2023, sin grandes hitos para la paz en los últimos 12 meses, la academia ha puesto el foco en el activismo en favor de la mujer en el país persa. La ganadora, trece veces arrestada, se encuentra a día de hoy en prisión. Mohammadi, de 51 años y gravemente enferma, lleva en la cárcel de Evin, la más infame de Irán, desde 2016, cuando fue condenada por "difundir propaganda contra el sistema", "fundar un grupo ilegal" y "poner en peligro la seguridad nacional de la República Islámica de Irán. Durante décadas, la activista ha sido punta de lanza de los movimientos feministas del país y en contra del velo obligatorio, tanto antes, desde fuera de la cárcel, como desde el interior.

"El régimen religioso, al llegar al poder, adornaron a la mitad de la población con su 'hiyab' obligatorio, sus velos, chadores, telas y pantalones oscuros para presentar la cara odiosa de su régimen religioso y despótico al mundo", escribió en el pasado Mohammadi: "Imagínense a las mujeres iraníes, que tienen que soportar todo esto en el calor del verano. Incluso peor, ellas reciben una presión psicológica enorme para adherirse a todo ello, todo, para preservar la imagen de los hombres islámicos, y para asegurar la seguridad y pureza de las mujeres".

BREAKING NEWS

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2023 #NobelPeacePrize to Narges Mohammadi for her fight against the oppression of women in Iran and her fight to promote human rights and freedom for all.#NobelPrize pic.twitter.com/2fyzoYkHyf