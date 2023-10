El noruego Jon Fosse gana el Premio Nobel de Literatura

El escritor noruego Jon Fosse ha conseguido el Nobel de Literatura. Ha escrito novelas, cuentos, poesía, libros infantiles, ensayos y es conocido sobre todo por sus obras de teatro. Traducido a más de 40 idiomas, está considerado como uno de los más grandes dramaturgos contemporáneos del mundo.

La editorial Nórdica publica el próximo 9 de septiembre su último novela traducida al castellano, 'Mañana y tarde', con traducción de Cristina Gómez-Baggethun y Kirsti Baggethun, una historia de vida desde el nacimiento de un bebé hasta el final de la vida de un hombre llamado Johannes. Comparado con Ibsen o Beckett, en su obra se muestran las emociones más esenciales de manera austera. La crítica ha dicho que su voz narrativa tiene "una feroz simplicidad poética". La editorial De Conatus es el sello donde se encuentra el mayor número de títulos de Fosse traducidos al castellano.

Nacido el 29 de septiembre de 1959 en la ciudad de Haugesund (sudoeste), Fosse es un escritor polifacético y poco accesible para el gran público. Sin embargo, es uno de los autores vivos cuyas obras de teatro más se representan en Europa. La obra de Fosse es minimalista, basada en un lenguaje sencillo que transmite su mensaje a través del ritmo, la melodía y el silencio. Fosse emergió como dramaturgo en la escena europea con su obra "Alguien va a venir".

Cuando se enteró de la noticia, Fosse "iba conduciendo por el campo, hacia el fiordo al norte de Bergen, en Noruega", dijo Mats Malm, Secretario Permanente de la Academia Sueca, tras el anuncio. "Tuvimos la oportunidad de empezar a hablar de cuestiones prácticas y de la semana del Nobel en diciembre", añadió.

El anuncio ha tenido lugar en Estocolmo. El premio está dotado con 920.000 euros y considerado el galardón literario más importante del mundo. El punto de referencia de la Academia es el testamento de Alfred Nobel que señala que el premio debe distinguir a un escritor cuya obra literaria sea prueba de un "poderoso ideal". El jurado ha decidido entre cinco finalistas, cuyos nombres permanecen en secreto hasta dentro de cincuenta años, según las estrictas normas de la Academia Sueca.

Desde el escándalo #MeToo que afectó a la Academia en 2018, seguido de la controversia por el premio al austriaco Peter Handke a causa de su defensa de los serbios durante las guerras de los años 1990 en los Balcanes, la Academia sueca ha buscado renovarse.

El año pasado el premio fue para la francesa Annie Ernaux, cuya obra ilustra la emancipación de una mujer de origen modesto, convertido en un icono feminista. Y el año anterior fue consagrado el novelista británico Abdulrazak Gurnah, nacido en Tanzania, que explora los tormentos del exilio, el anticolonialismo y el racismo.

