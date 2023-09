¿Son necesarios los cribados de cáncer de pulmón? Los neumólogos defienden su eficacia

El de pulmón, es el tercer tumor más frecuente. / Semergen

¿Son o no necesarios los programas de cribado de cáncer de pulmón en fumadores y ex fumadores?. La pregunta planea desde hace días tras conocerse las conclusiones de un estudio, encargado desde el Ministerio de Sanidad, en el que se determina que implantar este programa no es rentable para el Sistema Nacional de Salud (SNS). Una conclusión que no comparten los neumólogos que, este lunes, a través de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), se han pronunciado sobre el tema: los cribados son eficaces. Además, consideran que "el umbral de coste beneficio utilizado en el informe no contempla el incremento progresivo del precio de los actuales tratamientos disponibles para el cáncer de pulmón".

Un informe encargado por Sanidad al Servicio de Evaluación y Planificación del Servicio Canario de la Salud (SESCS) y a la Agencia Gallega para la Gestión del Conocimiento en Salud (ACIS) sostiene que el cribado de cáncer de pulmón con tomografía computarizada de baja dosis de radiación (TCBD), pese a que puede reducir la mortalidad específica -en torno a 5 muertes evitadas por cada 1.000 diagnósticos en un plazo de 10 años-, no tiene efectos sobre la mortalidad global. Por tanto, no sería coste-efectivo de cara a su implantación en el SNS.

El cáncer de pulmón es el que más vidas se cobra en España, con 23.000 muertes al año. La mitad de los casos -en España, unos 30.000 al año- se detectan de forma tardía cuando el paciente acude al médico con síntomas. La supervivencia es inferior al 15% a los cinco años del diagnóstico. El motivo: más del 70% se encuentra en fase avanzada de la enfermedad en ese momento.

La prevención

El Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer insta a los estados de la Unión Europea a implantar el cribado de cáncer de pulmón de forma escalonada a partir de 2025, amparándose en la evidencia científica de diversos estudios internacionales. La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), en colaboración con otras sociedades científicas, es precisamente la promotora del proyecto piloto nacional CASSANDRA (Cancer Screening, Smoking Cessation and Respiratory Assessment), respaldado por todas las sociedades científicas implicadas en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de pulmón y asociaciones de pacientes.

Este programa pionero incorpora la Tomografía Computarizada (TC) de baja dosis de radiación como herramienta de cribado, en combinación con la deshabituación del tabaco y la colaboración con Atención Primaria. El proyecto piloto pretende aportar evidencia para que en un futuro pueda implementarse en el SNS. Es por eso, que los neumólogos observan con contrariedad que el informe encargado por Sanidad sostenga que ese tipo de cribado preventivo -que ya se hace en mama, colon o cuello uterino- no resulta rentable.

"Reduce ligeramente el riesgo"

Uno de sus autores, el Servicio de Evaluación y Planificación del Servicio Canario de la Salud (SESCS), argumenta que "el análisis de la eficacia y seguridad que se realizó en este informe concluyó que el cribado con TCBD reduce ligeramente el riesgo de que las personas fumadoras y exfumadoras mueran por CP, pero no demostró ningún beneficio en la mortalidad global".

Una persona fumando en una terraza en una imagen de archivo. / EPE

Además, apunta la evaluación, "este cribado puede tener efectos adversos como un elevado número de resultados positivos en personas que no tienen la enfermedad (falso positivo) y diagnósticos de CP que nunca habrían causado síntomas (sobrediagnóstico). Este tipo de resultados implica realizar pruebas diagnósticas invasivas que pueden tener ciertos riesgos y tratamientos que no serían necesarios y que no se habrían realizado sin el cribado lo que aumenta las complicaciones y efectos secundarios asociados".

El análisis de coste-efectividad concluyó que el programa de cribado con TCBD supone mejoras en salud y también un coste adicional frente a la alternativa de no hacer cribado. "Sin embargo, no es una opción rentable para el SNS, aunque, según la literatura científica, podría serlo, en población fumadora o exfumadora, especialmente cuando se combine con estrategias de prevención que consistan en programas para dejar de fumar", se indica en las conclusiones.

Las razones económicas

Hasta el momento, son varias las sociedades científicas que se han mostrado en contra de ese dictamen titulado 'Evaluación del programa de cribado de cáncer de pulmón' y actualizado a finales de julio. La Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM) ya lo ha dejado claro: no comparte el informe de las dos agencias de evaluación de tecnologías sanitarias con respecto a su conclusión de no recomendar la puesta en marcha del programa en nuestro país por razones económicas, "contraviniendo la evidencia científica, la opinión de las sociedades científicas nacionales e internacionales relacionadas e, incluso, las recientes recomendaciones de la Unión Europea en el marco del Plan Europeo de lucha contra el cáncer".

"Existen análisis independientes publicados que discrepan en cuanto al coste beneficio de este cribado en España y son más fieles a la realidad", indica SEPAR

"El informe se basa en un metaanálisis y en una evaluación coste efectividad cuya metodología es discutible. Además, existen análisis independientes publicados que discrepan en cuanto al coste beneficio de este cribado en España y son más fieles a la realidad", señala, por su parte, SEPAR en un comunicado que avalan, entre otros, la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM), la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), Rioja Salud y The Ricky Rubio Foundation.

Las alegaciones de las sociedades

Los doctores Juan Carlos Trujillo y Luis Seijo, coordinadores del Proyecto Cassandra de Cribado de Pulmón, como evaluadores externos de la SEPAR, ya valoraron el documento en su día. Sus consideraciones figuran en unos anexos del informe encargado por Sanidad, explica el doctor Seijo a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, donde están todos sus comentarios. En su caso, hasta 70 páginas.

"Si miramos a los tratamientos de cáncer de pulmón, como la inmunoterapia, se puede hablar de cientos de miles de euros por año de vida ajustado por calidad. Nadie cuestiona esto", señala el doctor Seijo

"Sorprende que se haga un metaanálisis cuando ya hay ensayos clínicos aleatorios que independientemente demuestran el beneficio del cribado", indica el médico. En cuanto a la evalución coste/beneficio cita dos publicaciones españolas con modelos similares y que son favorables.

"Está el tema de fondo que es qué se considera en España algo asumible por el SNS en cuanto a coste/beneficio. Y si miramos a los tratamientos de cáncer de pulmón, como la inmunoterapia, se puede hablar de cientos de miles de euros por año de vida ajustado por calidad. Nadie cuestiona esto. Yo, el que menos. Si estamos dispuestos a pagarlo en inmunoterapia, ¿por qué no estamos dispuestos a pagarlo por prevenir el cáncer de pulmón?", se pregunta el especialista.

Políticas antitabaco

En la actualidad, indica SEPAR, la incidencia de cáncer de pulmón es cada vez más elevada y su mortalidad no ha descendido a pesar de las mejoras en su tratamiento y las políticas antitabaco. "Dicha mortalidad sigue ligada a un diagnóstico tardío de la enfermedad por lo que como sociedad científica apostamos por un diagnóstico precoz de la misma", añaden.

Una caja de Todacitan, un tratamiento para dejar de fumar. / EPE

Y apuntan los neumólogos y cirujanos torácicos: "El umbral de coste beneficio utilizado en el informe no contempla el incremento progresivo del precio de los actuales tratamientos disponibles para el cáncer de pulmón. Si estamos dispuestos a pagar cientos de miles de euros por AVAC -Año de Vida Ajustado a la Calidad, la unidad de medida utilizada para medir la efectividad frente al coste- para tratar el cáncer de pulmón, deberíamos estar dispuestos a gastar decenas de miles para prevenirlo".

Los daños colaterales

La sociedad científica abunda: "En las conclusiones se destacan los potenciales daños colaterales del programa de cribado sin realizar un análisis de sus posibles beneficios como la detección precoz de otras enfermedades respiratorias y coronarias relacionadas con el consumo de tabaco, principales causas de mortalidad en esta población".

Y advierte: "Aun así, este informe no cierra la puerta a la futura implementación de un programa de cribado de cáncer de pulmón, que contemplaría en primer lugar la inclusión de personas con factores de riesgo como el hábito tabáquico".

El proyecto CASSANDRA

Por eso, concluye SEPAR, coincide en la necesidad de iniciar un programa piloto que demuestre la factibilidad del cribado de cáncer de pulmón en nuestro país. "Estamos convencidos que el proyecto CASSANDRA puede resolver las dudas planteadas en las conclusiones del informe y demostrar la viabilidad del cribado de cáncer de pulmón en España gracias a la combinación de la prevención primaria y secundaria, mejorando además la valoración económica propuesta en el informe", incide la sociedad.

El doctor Seijo explica que el proyecto está "ultimando detalles" para su inminente puesta en marcha y la fase actual pasa porque todos los hospitales que se postularon para participar y cuentan con el visto bueno de sus gerencias, están consiguiendo las aprobaciones de sus comités éticos para a implantar el programa piloto. De los más de 40 centros que han mostrado interés en participar, cuatro ya tienen esas aprobaciones, entre otros los hospitales Clínico y la Paz, en Madrid, y el Hospital de Salamanca.