Cataluña atisba el fin del toque de queda el 21 de enero

2 Se lee en minutos Xabi Barrena



El Govern ya adivina la luz al final del túnel de la sexta ola de la covid-19. La portavoz del Executiu, Patrícia Plaja, ha señalado que se ha frenado el crecimiento vertical de contagios por coronavirus y señaló que en breve ("en los próximos días", dijo) se esperaba llegar al pico de infecciones, "o como mínimo la llegada a una meseta", puntualizó. Todo ello provoca que el Govern no tenga previsto prolongar el confinamiento nocturno, entre la 1 y las seis de la madrugada, "siempre que las cifras, hasta el 21 de enero", fecha en que finalizan las medidas tomadas hasta ahora, "sigan la tendencia actual".

Plaja atribuyó, precisamente, a las restricciones tomadas, que tildó de "dolorosas", este inicio de control de la infección por la variante ómicron. "Era preciso controlar la propagación en estas fiestas", sentenció. Plaja recordó que, a pesar que la variante ómicron copa los contagios, "la mitad de los ingresados en centros hospitalarios están infectados por la variante delta". La atención primaria atendió, el lunes, más de 90.000 consultas sobre la covid. Los ingresados grave o críticos, en las uci, llegan ya a los 520.

El govern ha pedido un informe sobre cómo debe ser el abordaje de la pandemia en un futuro, al hilo de las declaraciones de Pedro Sánchez sobre la futura 'gripalización' del covid.

En cuanto al resto de restricciones, Plaja no puso fecha, es decir, podrían ir de la mano de la caída del toque de queda, o no, pero sí que señaló que se actuaría, primero, sobre aquellas que afectan derechos fundamentales, como la limitación del número de personas que se reúnen. "La valoración del toque de queda es positiva, por parte del Govern", señaló Plaja, que declinó dar una fecha para la reapertura del ocio nocturno. "No tenemos una certeza de cuando será. Lo haremos sin precipitación, pero al tiempo, sin dilación", aseveró consciente de que el sector "es un de los más afectadors" por la pandemia.

Mesa de diálogo

En cuanto a la celebración de la mesa de diálogo y negociación entre el Estado y la Generalitat, Plaja insistió en que el acuerdo es que se celebre a principios de año. La Comisión Bilateral, para los traspasos competenciales, la previsión es que se reúna "a finales de enero, como mucho, inicios de febrero", según la portavoz.

Por otra parte, la portavoz anunció que el miércoles el Govern presentará el pacto nacional por el catalán. "Lo que se busca con este pacto es le máximo consenso posible, entre partidos y entidades" señaló Plaja que desveló que el Executiu había establecido contactos con el PSC, sin entrar a detallar el resultado de estos contactos.

Noticias relacionadas