El Gobierno confía en la vacunación para una vuelta al cole "segura y presencial"

4 Se lee en minutos Montse Baraza y Olga Pereda



Toda la comunidad educativa estaba pendiente de la reunión que hoy han mantenido en la Moncloa los ministerios de Sanidad, Educación y Universidades con las autonomías para diseñar la vuelta al cole tras las vacaciones de Navidad y en mitad de la sexta ola. Sin embargo, en el encuentro no se ha tomado ninguna decisión concreta, más allá de establecer por unanimidad la presencialidad y reforzar a partir del 10 de diciembre los protocolos anticovid que ya existen en las aulas: mascarilla (incluso en los patios), ventilación cruzada, distancia social y grupos burbuja (que este curso escolar han saltado por los aires en la mayoría de comunidades dada la no contratación de profesores de apoyo). El Gobierno confía en la vacunación como el arma principal para luchar contra el virus.

Entre los alumnos de secundaria (12-19 años) el 86,6% ya tienen la pauta completa mientras que entre los de primaria (5-11 años, cuya campaña comenzó el 15 de diciembre) el 28,8% tienen una de las dos dosis (el segundo pinchazo tendrá un intervalo de ocho semanas). Lo que sí está claro, a pesar de que algunas autonomías coquetearon con una posible semipresencialidad en los institutos, es que la educación -desde infantil hasta la universidad- será presencial.

Una de las grandes incógnitas sobre el desarrollo del curso escolar es cómo se van a gestionar los aislamientos una vez que algún alumno dé positivo en covid-19. La vacunación permitirá, al igual que ha ocurrido en la población general, aliviar un poco las cuarentenas escolares.

Sobre posibles cambios, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha asegurado que hay que esperar a que los expertos de la ponencia de alertas y la de vacunas emitan un nuevo veredicto, que será aprobado por la comisión de Salud Pública. Hasta entonces, los centros educativos tendrán los mismos protocolos que ya existen en las diferentes autonomías y los que se aplican en todos los ámbitos no educativos: cuarentenas de siete días en lugar de diez en caso de contagio y ausencia de aislamiento para los contactos estrechos siempre que se sea asintomático o se tengan síntomas muy leves.

Reforzar los protocolos

Salvo cambios de última hora, en Catalunya, el protocolo actual de secundaria marca que si hay un positivo en clase, los alumnos del grupo que tengan la pauta de vacunación completa o que ya hayan pasado el covid no deberán hacer cuarentena. Mientras, Madrid -donde la atención primaria está saturada y ya no se realizan apenas PCR- ya ha avanzado que no habrá confinamiento de aulas en caso de contagios esporádicos, una medida que afectará a todos los niveles educativos. Si hay un brote será Salud Pública la que dicte el protocolo.

Por su parte, la ministra Pilar Alegría ha calificado la presencialidad de "decisión profundamente acertada". Ha asegurado que habrá un "cumplimiento riguroso de los protocolos de seguridad" y ha lanzado un mensaje de tranquilidad a las familias. También ha asegurado que las autonomías han previsto planes de actuación para acelerar la contratación de docentes sustitutos en el caso de que se produzcan contagios entre la plantilla.

La última semana de cole antes de las vacaciones, el porcentaje de aulas confinadas en toda España era del 1,30% frente al 0,2% registrado a principios de diciembre. Sin embargo, la incidencia acumulada ya no está tan desbocada en el grupo de edad de 5 a 11 años (1.799 casos por 100.000 habitantes). Ahora mismo, el segmento de población más contagiado es el de 20-29 años (2.880 casos), seguido de los que tienen entre 30 y 39 años (2.353 casos) y los de 40 a 49 (2.134 casos).

Críticas de los sindicatos

El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Francisco García, ha lamentado la "falta de concreción" de las medidas adoptadas en la reunión en la Moncloa. "Las autoridades están para tomar decisiones. Sin embargo, lo que han hecho es delegar todo en los centros educativos y en las familias. Las autonomías no se han gastado el dinero público que se les dio para combatir la pandemia en los sectores esenciales, como la educación. Han despedido profesores y médicos y han relajado todas los protocolos anticovid que el año pasado sirvieron para frenar los contagios en las aulas. No se puede confiar todo a la vacunación porque el problema lo tenemos en primaria, donde los alumnos y alumnas no están todavía inmunizados", ha criticado.

Mientras, el ministro de Universidades, Joan Subirats, ha afirmado que la mayoría de universidades también retomarán las clases con normalidad y presencialidad, exámenes incluidos. Ha anunciado que se está trabajando para que los alumnos positivos o confinados que no puedan acudir a las pruebas presenciales no pierdan la convocatoria.

El borrador sobre cuarentenas

Según un borrador al que ha tenido Europa Press, una de las ideas que Sanidad planteaba era eliminar las cuarentenas en educación infantil y primaria. Asimismo, planteaba ampliar la consideración de brote a 3 o más casos en colegios e institutos en lugar de los dos casos actuales.

Según dicho documento, la propuesta de Sanidad es que no se tomarán acciones en relación a casos sospechosos de covid dentro de los centros educativos hasta que no se obtenga resultado positivo en una prueba diagnóstica. De este modo, "la actividad docente continuará de forma normal, extremando las medidas de prevención e higiene" hasta contar con el resultado del caso sospechoso.

Noticias relacionadas