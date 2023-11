El miedo del pueblo que repite elecciones a las que sólo se presenta una candidatura 'fantasma': "No hay que ir a votar"

“Mira”, dice Jesús, jubilado que anda paseando con su nieta, “según me ha contado el alcalde [en funciones] estos son partidos antisistema, que vienen de fuera y lo quieren destruir todo. Y este es un pueblo muy tranquilo”. Los vecinos de Muruzábal, un pequeño pueblo de 261 vecinos censados a 17 kilómetros de Pamplona, andan con el corazón en un puño después de que supieran que el único partido que se ha presentado a la repetición electoral -en mayo no concurrió nadie- no es del municipio. Es una candidatura llamada Escaños en Blanco, un partido que no tomará posesión de las concejalías que obtenga, en protesta contra el sistema electoral y que, según temen los vecinos, puede paralizar el Consistorio.

Muruzábal es uno de los 30 pueblos navarros donde se van a repetir elecciones el próximo 26 de noviembre al no presentarse nadie en la convocatoria de mayo. Escaños en Blanco ha aprovechado esta circunstancia para presentarse en 13 municipios de esta comunidad, entre ellos Muruzábal, donde solo concurren ellos, al igual que en Areso, Atez y Urroz, pueblos todos ellos con menos de 200 habitantes. “En la cuadrilla ya tenemos dicho que ese día no hay que ir a votar”, asegura una joven que entra rápidamente a su casa.

Es martes por la tarde, el termómetro empieza a bajar y apenas se ve gente por las calles del pueblo. El bar Los Nogales está hoy cerrado, y sólo queda abierta la Sociedad Gastronómica Muruzábal, donde varios paisanos echan un vino o un café. “En los chats de WhatsApp del pueblo no se habla de otra cosa. No creo que les vote nadie, es un paripé. Dicen además que por aquí ni vienen”, dice Celedonio, que gestiona la cafetería de la Sociedad.

Sin cura

“No tenemos cura, porque se murió el que teníamos y no ha venido nadie. Y tampoco tenemos farmacia, que también cerró. Y ahora no vamos a tener alcalde...”, se queja sobre las pequeñas desdichas que asolan a la localidad, donde desde hace relativamernte poco viven a las afueras, en bonitos chalés, familias jóvenes que trabajan en Pamplona. “No están empadronados aquí. Es que esto se empieza a usar como ciudad dormitorio de Pamplona”, aseguran los vecinos sobre una localidad que forma parte del Camino de Santiago y que recibe a muchos peregrinos que vienen a ver la cercana ermita Santa María de Eunate, una fascinante joya del románico del siglo XII.

Por la Sociedad Murúzabal andan Alfredo y Gregorio, octogernarios, que fueron alcalde y concejal y alcalde en funciones tiempo ha. De sus palabras se infiere que ser alcalde por estos lares no debe ser muy reconocido. Más dolores de cabeza que otra cosa. “Si se hacían las cosas bien, no lo apreciaba nadie”, relatan sobre un pueblo que aguanta a duras penas los latigazos de la España vaciada: quedan todavía abiertas dos tiendas y una pescadería. “Al final, como nadie se ha presentado, esto es lo que nos toca, aunque no creo que pase nada, el pueblo va a seguir igual”, se resigna Celedonio sobre Escaños en Blanco, que también presenta candidatura en Isaba, en el precioso valle pirenaico del Roncal que repite elecciones al no presentarse nadie en mayo.

Allí competirá contra la candidatura independiente liderada por Carlos Anaut, carpintero jubilado y alcalde en funciones. “Aunque saquen algún concejal no creo que nos afecte. Si nos quita alguno de los siete que nos corresponderían no pasa nada, se puede seguir trabajando desde fuera del Ayuntamiento”, explica. En otros municipios donde concurren, como Ezkároz, en el valle de Salazar, sí que tienen un poco más de temor. “Es que nos tocar pelear contra una candidatura fantasma, si salen ellos ya han dicho que no van a asistir a nada”, se resigna Pablo Mikeleiz, alcalde en funciones de Ezkároz. En mayo en este municipio, al igual que en otros 37 de la comunidad Navarra, no se presentó ninguna candidatura y ahora les toca batirse contra este plataforma sin rostro.

Paralizar el Consistorio

En el Gobierno de Navarra no se muestran preocupados por estos paracaidistas y recuerdan que para tener representación necesitan el 5% de los votos. “Hay que esperar a ver en qué queda todo esto. Puede ser que obtengan representación y no tomen posesión de las actas. Vamos a ver qué escenario se nos presenta”, expresa Jesús Mari Rodríguez, director general de Administración Local del Gobierno Foral.

“Es cierto que nos ha llegado alguna consulta de municipios donde tienen un poco de miedo por lo que va a ocurrir, por si paralizan el Consistorio”, explica Juan Jesús Echaide, portavoz de la Federación navarra de municipios y concejos que, sin embargo, llama a la calma, ya que desde este movimiento ya han anunciado que no van a tomar posesión. “Si en el pleno del 16 de diciembre la corporación no toma posesión, se vuelve a convocar otro pleno y si no vuelven a hacerlo se nombraría una comisión gestora”, añade Echaide.

En contacto con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, Juan Soler, portavoz de Escaños en Blanco aunque él prefiere definirse como “colaborador” de la plataforma, trata de tranquilizar a los vecinos de los pueblos donde se presentan. “La gente se alarma, pero nuestra intención es todo lo contrario. No se genera desgobierno en ningún caso”, señala.

Protesta

La plataforma, que ha ocupado seis concejalías desde que nació en 2011, entre ellas en Foinxa, un pequeño pueblo de en Girona, tiene un claro objetivo de protesta por que el voto en blanco o el voto nulo no son interpretados como un voto crítico al resto de partidos que se presentan, pero no sólo eso. Según asegura Soler, tambien pretende evitar situaciones como la que ocurrió en Garinoain, también en Navarra, donde un partido de extrema derecha de fuera del pueblo, Derecha navarra y española, consiguió en 2011 la Alcaldía y causó un caos total en la gestión del Consistorio.

“Aquella vez se montó la mundial, el pueblo no quería que esa gente tomara el control, y votaron todos en blanco, pero con más del 5% de los votos se obtienen todos los concejales [...] Que con tres votos se controle todo el pueblo contra la voluntad popular es un fallo total del sistema electoral [...] Una de las formas que tenemos de servir es que si se presenta una candidatura que el pueblo no quiere refrendar tengan otra opción”, explica el portavoz de la plataforma.

En el caso de que consigan todos los escaños, Soler asegura que cogerán el acta pero no jurarán el cargo, “por lo que al estar el ayuntamiento vacío no se puede formar gobierno y entrará de oficio la Federación de concejos y municipios, que creará un consejo gestor”. “Es decir, que nos presentemos nosotros solos o nadie tiene el mismo efecto”, añade.

“Que el pueblo no sea gobernado por alguien que el pueblo no quiera [...] Puede ser que ninguna de las candidaturas tenga interés para el vecino y si no tienes otra opción con la que puedas dejar claro que no quieres a ninguna, tienes esta. Es un avance democrático. El voto en blanco, que no dice que no te gusta ninguno, se ha demostrado que es inocuo”, revela el portavoz de Escaños en blanco, cuyo lema es que es un "partido que vacía escaños"

Desde la plataforma subrayan que tampoco supondrán un gasto para el Consistorio, porque al no jurar el cargo no entrarán a trabajar allí. “Nosotros no vamos a actuar en contra de los intereses del pueblo. No somos antisistema. Los vecinos no tienen que temer nada, no va a haber consecuencias negativas, se nombrará una gestora”, concluye Soler, que añade que tampoco van a hacer campaña [comenzó el pasado viernes].