El Gobierno de Navarra descarta unificar ayuntamientos pese a la dificultad para encontrar alcaldes en pueblos

El próximo 26 de noviembre se vuelven a celebrar elecciones municipales. A no ser que sea navarro, tranquilo, que casi a ciencia cierta no le van a llamar para la mesa electoral. Porque se deben celebrar sólo en 44 municipios y 38 de ellos están en Navarra [el resto están cuatro en Burgos, uno en Segovia y uno en Teruel]. El Ministerio de Interior ha convocado elecciones parciales en estas localidades porque nadie se presentó en las pasadas elecciones de mayo.

Tal como contó EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, el valle del Roncal es paradigmático de lo que ocurre en Navarra. Sólo uno de los siete municipios de este precioso valle del Pirineo, el que le da nombre, pudo celebrar comicios. En el resto no se conformó candidatura. “Al final hay cansancio, y si no hay relevo, no se termina presentando nadie”, explica Amparo Viñuales, alcaldesa del Roncal, que lideró una candidatura municipal independiente. Aquí en el valle no hay partidos. Las listas únicas que se suelen presentar tienen nombres de montañas de la zona.

Enfrentamientos

Detrás del fenómeno hay varios motivos, entre ellos la despoblación -en la actualidad viven en el valle 1.278 vecinos-, o el envejecimiento de los vecinos, que provoca que cada vez haya menos candidatos. Y eso que la mayoría de cargos de la zona está jubilado. Hay otro factor que influye en que casi nadie quiere ser alcalde o concejal y es que es sabido que ejercer un cargo público, en pueblos tan pequeños, puede facilitar enfrentamientos que duran muchos, muchos años. “Es muy desagarecido”, comentan varios cargos.

Ante esta situación y que cueste tanto encontrar candidatos, algunos ayuntamientos de esta zona, como Urzainqui o Roncal, piden unificar ayuntamientos, una reclamación a la que se unen más zonas de la Navarra rural. Y es que en estas comarcas los concejales suelen tener que formar parte de Juntas de valle y mancomunidades de servicios.

“Es que te pones a calcular y con la situación de ahora, a uno de cada seis vecinos que no está por encima de los 75 años o es un niño le toca ser concejal”, relata Pablo Mikeleiz, ganadero y alcalde en funciones en Ezkárroz (305 habitantes), en el valle de Salazar, que se ha visto obligado a presentarse ahora en noviembre pese a no hacerlo en mayo. “Aquí nos hacen falta siete cargos electos, es demasiada gente, a mucha gente ya le ha tocado estar y esto es por amor al arte”, razona Mikeleiz. "Aquí en el Roncal deben vivir unas 800 personas todo el año", argumenta Jone Alastuel, alcaldesa en funciones de Uztárroz, "y se deben elegir 33 concejales. Es un porcantaje demasiado alto".

El alcalde en funciones del pueblo Isaba, Carlos Anaut Abadía, frente al ayuntamiento del mismo, en el Valle del Roncal. / ALBA VIGARAY

"Fortalecer ayuntamientos"

En el Gobierno de Navarra no consideran que suprimir ayuntamientos para unificarlos sea la solución. Así lo explica Jesús Mari Rodriguez, director general de Administración Local, que argumenta sobre la repetición electoral que la administración local en la comunidad foral “está muy atomizada, con 272 municipios y 350 concejos y todo eso hace difícil encontrar candidaturas” [en total, en un 15% de los pueblos navarros no se celebraron elecciones en mayo]. Aun así piensa que lo que hay que hacer es lo contrario: “Lo que ha ocurrido tiene que ser un aliciente para presentarse a las elecciones. Hay que fortalecer los municipios e incentivar que se presenten más candidaturas y esa tiene que ser una labor nuestra”.

En ese sentido, insta a los partidos políticos a poner el foco en estos pueblos y fomentar candidaturas. Según explica vía telefónica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA el representante del gobierno autonómico, fromado por una coalición de PSN-PSOE, GBai y CN-ZN, hay que quedarse con "el dato final", ya que en algunos casos que no se presentara nadie en mayo es “una estrategia” de alcaldes “cansados” que dan un paso atrás para ver si alquien toma el relevo, pero luego "acaban presentándose".

Vista del pueblo navarro Roncal, en el Valle del Roncal, por donde cruza el ró Esca. / ALBA VIGARAY

Mientras, en la Federación navarra de municipios y concejos, no ven tan excepcional esta situación. “Lo que no es normal es que en el resto de España, con 8.000 municipios y más de mil o 2.000 con menos de 100 habitantes, solo haya seis que no hayan tenido candidatos, teniendo en cuenta que se tiene poco que ganar y mucho que perder”, explica Juan Jesús Echaide, portavoz de la Federación, que enfatiza los muchos sinsabores que puede acompañar el ser alcade, como que es “fácil que acabes enemistado con un vecino”, “que hay que meterle muchas horas” o que “a veces no hay personal administrativo suficiente y le toca a uno hacer muchas cosas por su cuenta”.

Burocracia

“La gestión municipal es muy complicada y cada vez más burocratizada. Estás desvalido", señala el representante de la Federación, que destaca que al final en un Ayuntamiento se tienen que regular asuntos tan dispares como la ley de protección animal, la de eficiciencia energética o los planes urbanísticos. “Lo que suele haber en los pueblos son pedazos de secretarios y administrativos que ayudan a resolverlo todo”.

Echaide añade que pese a que no se celebren elecciones, “el municipio no se hunde”. “El municipio sigue funcionando, aunque no se pueden tomar decisiones sobre inversiones”, asegura sobre lo que ocurrirá en ocho pueblos de Navarra donde no se encontró candidatura en mayo y ahora tampoco en noviembre [se trata de Hiriberri, Iralzu, Sarries, Bargota, Etayo, Lezaun, Aresu y Orisoain]. “En dos o tres meses se nombrará una gestora que sacará una lista”, añade el portavoz de los municipios, que también cree que “donde hay partidos políticos, los ayuntamientos se componen más fácilmente. En Navarra la mayoría de concejales son independientes”.