Horario elecciones vascas: hasta qué hora se puede votar y cuándo cierran los colegios electorales

Este domingo 21 de abril se celebran las elecciones al Parlamento autonómico en el País Vasco, donde todo aquel que cumpla con los requisitos podrá ejercer su voto y elegir entre los siguientes partidos: PNV, EH Bildu, PSE-EE, Elkarrekin Podemos-AV, PP, Vox, Sumar, Escaños en Blanco, Por un Mundo Más Justo y Pacma. Alrededor de 1,7 millones de ciudadanos han sido llamados para ir a votar.

A qué hora cierran los colegios electorales

Las urnas estarán abiertas desde las 9:00 horas hasta las 20:00. Una vez cerrado el colegio electoral no se podrá votar y se procederá al recuento de los votos. Se recuerda que todo aquel que haya optado por el voto por correo no podrá acudir presencialmente a votar este domingo.

Documentación necesaria para votar

Antes de ir a votar hay que asegurarse de que llevas todo, sin estos documentos no podrás votar, asegúrate de llevarlos. Las fotocopias no son válidas, solo son aptos los documentos originales, independientemente de que estén caducados o no.

DNI.

Pasaporte.

Carnet de conducir en el que aparezca la fotografía.

Tarjeta de residencia.

Cómo saber qué colegio electoral me ha tocado

Saber dónde hay que ir a votar es algo que tortura a más de uno, pero que no es tan difícil averiguar. Hay varias opciones para verificarlo bien mediante la tarjeta censal o bien accediendo a la página web del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) donde tendrás que rellenar un breve cuestionario. Otra alternativa es llamar al teléfono gratuito 900 343 232 que estará disponible hasta las 20:00 horas.