PSOE y ERC intentaron sin éxito que Yolanda Díaz mediara ante Colau para salvar los presupuestos catalanes

PSOE y ERC buscaron el apoyo de los comuns a los presupuestos de Cataluña a través de Yolanda Díaz en las horas previas a la votación, que acabó desembocando en la convocatoria de elecciones anticipadas por parte de Pere Aragonés. La vicepresidenta segunda ha cobrado estos días un protagonismo involuntario y a ella se han dirigido miembros del ala socialista del Gobierno y dirigentes republicanos para pedirle que intercediera frente al partido de Ada Colau y evitara su rechazo las cuentas en el Parlament. Una petición que la gallega rehusó, justificándose en la autonomía del partido, que forma parte de Sumar.

Los comuns terminaron tumbando los presupuestos después de unas negociaciones in extremis, por las que rechazaban el megaproyecto de casinos y hoteles de Hard Rock, por su alto impacto ecológico y por los beneficios fiscales que conlleva a las empresas del juego. Este complejo urbanístico no estaba incluido en el proyecto presupuestario, pero los comuns emplearon las cuentas como palanca para evitar que saliera adelante.

Mientras se desarrollaban las negociaciones en Cataluña, miembros destacados del Gobierno se dirigieron a la líder de Sumar para intentar que intercediera e hiciera a Colau reconsiderar su posición, según confirman fuentes de ambas partes. Pero la vicepresidenta segunda esquivó la propuesta asegurando a que los comuns son un partido independiente y defendiendo el "respeto" a las decisiones que tomasen en Cataluña.

Yolanda Díaz e Iñigo Errejón, en el Pleno del Congreso este miércoles. / EFE

Los socialistas no fueron los únicos que vieron a Yolanda Díaz como una vía para acercarse a los comuns. También desde ERC se pusieron en contacto con ella, según apuntan miembros de la dirección parlamentaria de Sumar y de los comuns. La respuesta de la ministra de Trabajo fue la misma: lo que pase en Cataluña, se decide en Cataluña.

Cierre de filas

En la candidatura de Díaz cuestionan directamente el intento de los republicanos catalanes, al considerar que precisamente este partido, que aboga por la descentralización, busque en Madrid un apoyo a las cuentas que no había logrado allí. Desde los comuns, por su parte, alabaron la postura de Yolanda Díaz, reconociendo que su respuesta había sido "impecable" hacia los republicanos y mostrándose visiblemente satisfechos por la reacción de la vicepresidenta.

Desde Sumar se esfuerzan en insistir en que son un proyecto "confederal" donde las organizaciones tienen autonomía en sus territorios y que a Díaz "no le compete" dirigir su acción política desde Madrid. "No puede intervenir", sostienen desde la coalición, donde han optado por "cerrar filas" con los comuns, exhibiendo su apoyo total a su decisión de dejar caer las cuentas y acusando a los republicanos de haberse plegado a las tesis socialistas para la construcción del complejo. La ejecutiva provisional de Sumar se reunió este miércoles a última hora para mostrar su respaldo a los comuns: "No solo respetamos sino que compartimos la decisión", defendieron.

Impacto nacional

La consecuencia inmediata de que decayeran los presupuestos fue el adelanto electoral en Cataluña para el 12 de mayo. La segunda consecuencia, asumen ya en el Gobierno, es que tampoco habrá presupuestos generales del Estado para todo el país, al necesitar un apoyo de ERC que dan por descartado en plena campaña catalana.

Antes de que se confirmase el adelanto, en Sumar se esforzaban en restar importancia al impacto que podría tener a nivel nacional, sosteniendo la idea de que el Gobierno de España podría sacar adelante sus cuentas aunque no se aprobasen las de Cataluña.

Conforme fueron avanzando las horas y el propio ala socialista comenzó a enfriar esta posibilidad, en la coalición comenzaron también a asumir que las cuentas para 2024 se complican, y a aceptar que deberán prorrogarse. Una circunstancia que impedirá a Yolanda Díaz alcanzar un pacto con el PSOE y arrancar medidas que pueda exhibir después en las próximas campañas electorales.

Relación con Colau

¿Y por qué Díaz no intentó que los comuns reconsiderasen su 'no'? Operan varias claves. La primera es la oficial y la que han defendido abiertamente: Sumar es una fuerza confederal que respeta a la autonomía de sus organizaciones y territorios, y no tiene "competencias" para intervenir en sus hojas de ruta. La segunda reside en la frágil relación que a día de hoy guarda Sumar con todas sus fuerzas aliadas, y la extrema importancia que tiene mantener pacificados a los comuns de Ada Colau, con quien la relación se ha venido enfriando.

La exalcaldesa de Barcelona y Díaz, que mantenían una estrecha relación en otro tiempo, han sufrido un distanciamiento y sus últimas imágenes juntas han sido obligadas por actos de campaña electoral, primero en las generales el pasado verano, y después en Galicia. La imagen conjunta volverá previsiblemente a repetirse para las elecciones catalanas.

Yolanda Díaz junto a Marta Lois y Ada Colau en la campaña de las gallegas. / EFE

Las tensiones vienen de hace meses. Colau fue una de las personas que más defendieron de puertas para adentro la integración de Podemos en Sumar, primero en las listas -algo que finalmente sucedió- y después en el Gobierno, para evitar la ruptura del espacio. Díaz rechazó incluir a los morados en el Consejo de Ministros y el desenlace es ya conocido, con la salida de los diputados morados al Grupo Mixto.

Frentes abiertos

Mantener buena relación con el partido de Colau es ahora vital para Sumar, que tiene ya varios frentes abiertos con sus socios; desde el pulso abierto con IU por cómo se diseñan las estructuras territoriales; las advertencias de Compromís sobre su no incursión en Comunidad Valenciana hasta los sonoros encontronazos con Más Madrid en las últimas semanas, a lo que se unen las quejas de sectores de Sumar en Sevilla pidiendo más democracia.

Más allá del carácter "confederal" que defienden en Sumar, lo cierto es que abrir una nueva pugna con Colau no es algo que se puedan permitir, ya que pondría la puntilla al proyecto nacional que aspira a construir Díaz y que se está encontrando con más baches de los que esperaban.

En Comú Podem es a día de hoy la formación que está dando un apoyo más estable al proyecto de Yolanda Díaz, donde cuenta con un peso importante, ostentando un ministerio, la portavocía del partido y una portavocía adjunta en el Congreso. Díaz cuenta además con dirigentes de máxima confianza procedentes de los comuns, como Josep Vendrell, actual coordinador ejecutivo de Sumar.

La estabilidad de este apoyo se mantendrá en tanto que Díaz respete la autonomía que Colau ya exigió al Podemos de Pablo Iglesias y que ahora exige a Sumar. Los de Díaz no tienen más opción que respetar una autonomía total que, por otra parte, quieren para sí algunas formaciones como Más Madrid.