Choque entre Más Madrid y Sumar: Díaz convoca asambleas en la región "sin avisar" a su socio madrileño

Más Madrid está revuelta. No entienden ni aceptan cómo está gestionando la dirección de Sumar la construcción de esta formación nacional. Tenían un pacto, dicen, un acuerdo para no competir entre sí en aquellos territorios donde se encuentran las formaciones regionales que conforman Sumar. Pero ese compromiso no se ciñe solo a las citas electorales sino que debe ser la línea permanente de trabajo entre las dos formaciones, y en el equipo que lideran Manuela Bergerot, Mónica García y Rita Maestre creen que los de Yolanda Díaz se lo están saltando. Pidieron a su equipo que no entraran en Madrid y se han encontrado con que la ejecutiva de Sumar ha convocado para la próxima semana varias asambleas por toda la región para debatir sobre su futuro. "Sin avisar", critican enfadados en la formación madrileña, que aseguran que se enteraron solo cuando varios de sus militantes recibieron las convocatorias "por email".

Como la leona de manada que marca su territorio, Más Madrid está desarrollando un instinto protector sobre lo construido en la región, no quiere invitados sorpresa. Quieren preservar lo que tienen, son segunda fuerza desde hace más de cuatro años, y que nadie les "pise lo fregao". Tras los resultados de las elecciones gallegas y lo que auguran las encuestas para Sumar en las vascas, con más empeño: "Después de lo de Galicia se refuerza nuestra posición", insisten, es decir, que prevalezca el peso de las formaciones "con arraigo territorial" allí donde ya están implantadas.

"Cabreo" y reuniones canceladas

La plataforma de Díaz convocó la semana pasada varios actos en Valencia con un objetivo similar, debatir con las bases regionales sobre las ponencias organizativa y política que se aprobarán el 23 de marzo, con la idea de seguir avanzando en la estructura del partido. Pero al ver lo que se anunciaba para Valencia, Más Madrid advirtió de que hacer lo mismo en Madrid iría en contra de lo acordado entre ambas ejecutivas. Según la formación madrileña, las reuniones entre ambas direcciones se han ido "posponiendo" desde hace semanas y tras cancelar la última hace unos días, sin previo aviso se han encontrado con que Sumar se introduce en su territorio. Y hay "cabreo".

Los encuentros se han cerrado en Carabanchel y Moratalaz en la capital, y en San Sebastián de los Reyes, Rivas, Torrejón de Ardoz y Alcorcón. "No hay que ser muy listos", explican en Más Madrid, para saber que en estos tres últimos quien tiene interés es IU porque es donde tienen representación o han sido más fuertes en los últimos años y a Sumar le viene bien apoyarse en ellos. En la plataforma de Díaz, preguntados sobre si se había producido alguna comunicación previa, evitan hacer declaraciones sobre este extremo y se limitan a asegurar que su relación con Más Madrid es "normal".

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea autonómica, Manuela Bergerot, reiteraba ayer mismo en twitter su "compromiso con Sumar", pero dejaba claro que los pasos que está dando su partido hermano nacional no es bienvenido en la región: "Está muy claro que en Madrid hay un único proyecto consolidado, en crecimiento y que funciona: se llama Más Madrid".

Relación bilateral, no integración

"Hasta ahora estaban teniendo gestos que no entendíamos, colocando sus logos en municipios donde no tienen representación, intentando crear su marca donde la que pesa es la de Más Madrid, por ejemplo", explica un miembro de la formación. Convocar estas reuniones sin contar con ellos para "el cómo" antes de la asamblea fundacional del 23 de marzo y mientras negocian un documento "bilateral" es ir más allá, casi un desafío que para los de Bergerot muestra que en Sumar "no entienden Madrid". Su objetivo es que ese acto con el que eche a andar la nueva organización tampoco se celebre en la capital, aunque reconocen que no saben aún dónde tendrá lugar.

El problema, explican, es que están en "fase de negociación", que eso supone cesiones por ambas partes pero que al otro lado de la mesa solo quieren controlar Madrid. Su objetivo es diferenciar el plano nacional del regional, pero entienden que si Sumar intenta implantarse poco a poco en la región con este tipo de fórmulas y sin pasar por ellos, la distinción entre ambas formaciones puede empezar a diluirse para parte importante del electorado. En Más Madrid no tienen "prisa", su horizonte está fijado en Madrid y no creen que Sumar sea un "lastre" ni vaya a serlo en el medio plazo, pero quieren mantener su autonomía para poder seguir creciendo como partido regional.

Su percepción es que Sumar quiere hacerse con el ámbito urbano allá donde ha obtenido buenos resultados en las generales, explican en Más Madrid, recordando que eso ha sucedido precisamente en los grandes núcleos urbanos de Valencia, Cataluña y Madrid, donde los votos han llegado gracias a sus socios territoriales. "En lugar de intentar implantarse en las Castillas o en territorios sin organizaciones fuertes donde es necesario seguir creciendo quieren instalarse donde ya existen otras fuerzas como la nuestra", lamentan en Más Madrid.