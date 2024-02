Bolaños asegura que habrá ley de amnistía y que cubrirá a todos los involucrados en el procés

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado este miércoles que no duda en que habrá ley de amnistía y que cubre a "todos" los que participaron en el proceso independentista.

"No tengo ninguna duda de que habrá un acuerdo y de que habrá ley de amnistía. Y no tengo ninguna duda porque compartimos el objetivo. El objetivo es que seamos capaces de aprobar una ley que cubra a todas las personas que estuvieron involucradas en el proceso independentista", ha explicado en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press. Tras concretar que hay conversaciones abiertas, no ha querido revelar nada al respecto, tampoco si ha habido avances respecto al texto acordado inicialmente y al que se opuso Junts en la votación en el Congreso.

Para Bolaños, lo importante es poder abrir una nueva etapa en Cataluña en la que no haya personas involucradas en el proceso independentista que tengan procedimientos penales abiertos: "Y esto tiene que hacerse desde una determinada manera para que sea una ley absolutamente impecable, porque será una ley muy atacada desde la derecha".

Sobre las informaciones que apuntan a que el PSOE se ha comprometido con Junts a que la Fiscalía blindará que Tsunami Democràtic y la trama rusa del procés entren en la amnistía, el ministro ha defendido la "independencia" de la Fiscalía y que no recibe criterios ni direcciones políticas. "En ocasiones son criterios que van en un sentido y en otro. Dejemos trabajar a los profesionales", ha reclamado Bolaños, que ha reiterado que durante el proceso independentista no hubo terrorismo.

"No hubo terrorismo"

Al preguntársele si garantiza que con la ley de amnistía no se les podrá juzgar por terrorismo, ha manifestado que son los tribunales los que deberán aplicar la ley: "Pero en España conocemos muy bien lo que ha sido el terrorismo, y el proceso independentista pudo ser muchas cosas, pero no hubo terrorismo". Así, ha rechazado pronunciarse sobre procedimientos judiciales y ha expresado su respeto por el sistema judicial y las decisiones que adoptan.

También ha asegurado que la ley de amnistía cubre "todos los casos" que se dieron durante el proceso independentista y que no deja a nadie fuera, ha dicho. "El propósito de la ley es cubrir a todos y la ley cubre a todos", ha insistido el ministro, sin querer precisar si incluye al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

Tampoco ha querido revelar si él y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han hablado con Puigdemont, pese a constatar que el segundo dijo que no recientemente.