Ferraz advierte a Page tras situar al partido en el “extrarradio de la Constitución”

El PSOE comienza a cansarse de las reiteradas críticas en público del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, a cuenta de la amnistía y los pactos con los independentistas. Después de que el barón socialista elevase el tono para situar al partido “en el extrarradio de la Constitución, a punto de pisar la frontera constitucional” por el pacto con Juns y ERC para incluir las causas de terrorismo en la ley de amnistía, el secretario de Organización, Santos Cerdán, ha cargado contra sus declaraciones a través de la red social X, antes Twitter. “Todo terrorismo es malo, García-Page. El problema planteado por otros es, ¿qué es terrorismo? Creo que la gran mayoría lo sabemos y tú deberías saberlo”, le reprochó el número tres de los socialistas.

Cerdán censura que el líder de los socialistas manchegos esté asumiendo el discurso de la derecha sobre el debate en las enmiendas de la amnistía. “No hay terrorismo bueno y terrorismo malo”, aseguraba Page para contradecir el argumento del Gobierno sobre que la enmienda pactada con Junts y ERC limita el perímetro de la amnistía al terrorismo cuando “de forma manifiesta y con intención directa, hayan causado violaciones graves de derechos humanos”. Hace unos días, el exsecretario de Organización y exministro, José Luis Ábalos, señalaba a Page en la misma dirección en que ahora lo hace Cerdán: “Está bien ser crítico y tener ideas propias, pero conviene evitar los marcos que impone la derecha, de lo contrario se acaba preso de sus ideas”.

Desde Ferraz reconocen que las palabaras del número tres del partido son un “toque” de atención a Page por sus posiciones públicas. Si hasta ahora en la dirección socialista habían evitado entrar en el cuerpo a cuerpo, dejando sus reproches para el debate de puertas adentro, las declaraciones de Page este martes han visibilizado un enfrentamiento abierto. El ministro de Transportes y ahora también miembro de la ejecutiva de Ferraz, Óscar Puente, respondía por su parte a Page en declaraciones a los medios de comunicación que “quien está en el extrarradio del PSOE es Page, desde hace bastante tiempo. Nosotros estamos en el centro de la Constitución”.

En el entorno de Page trasladan que no ha habido ningún contacto en privado durante las últimas horas entre el barón socialista y Ferraz. El presidente del Castilla-La Mancha mantuvo su agenda durante toda la jornada en Fitur, donde realizó las polémicas declaraciones. Tras su inauguración, aprovechó para hablar con los presidentes de Andalucía, Juanma Moreno (PP), de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón (PP) y de Murcia, Fernando López Miras (PP) para ponerse de acuerdo en reclamar al Gobierno un fondo extra de financiación autonómica.

Tras los toques de atención de Ferraz y el ministro de Transportes, Page matizó sus palabras para asegurar que "el problema es Puigdemont, no el PSOE. Puigdemont quiere que el PSOE salga de su sitio". En esta línea, alabó al PSOE como "partido troncal" en la Constitución y que quienes están fuera son los independentistas. "Lo que quieren los independentistas es llevarnos a la frontera, al extrarradio. Lo que hay que evitar es estar en el extrarradio", aclaró. Frente a las acusaciones de Puente aseguró que "quien que gana a la derecha y a la extrema derecha no está en ningún extrarradio" para concluir que "yo gano las elecciones" y que no va a pedir disculpas por ello.

Ausente en la convención política

El presidente manchego ya no acudió a la convención política del PSOE celebrada este fin de semana en A Coruña y donde se incorporó la amnistía a su hoja de ruta. Su ausencia se justificó por tener agendado un viaje institucional a China. La relación entre la dirección y la que se ha erigido como la principal voz crítica dentro del partido, prácticamente en solitario, se ha deteriorado hasta un punto de no retorno.

La última vez que Page acudió a un comité federal fue en el pasado mes de octubre, cuando se ratificó la estrategia de pactos con los independentistas y se convocó una consulta a las bases. Entonces, Page ya intervino para criticar la medida de gracia tanto por su difícil encaje en la Constitución como por tratarse de una norma que “choca” con el proyecto político del partido. Asimismo, advirtió que la legislatura de la mano de los independentistas sería una “tortura”. Posiciones que fueron replicadas por otros barones que cerraron filas y le contestaron que la verdadera “tortura” sería una legislatura con un ejecutivo de coalición entre PP y Vox.