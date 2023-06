El riesgo de colapso arrastra a Podemos a un acuerdo con Sumar para el 23J

Irene Montero, ministra de Igualdad de Podemos / EFE

Podemos arrastra los pies hacia un acuerdo con Sumar. Este viernes a medianoche expira el plazo para registrar la coalición liderada por Yolanda Díaz y el partido de Ione Belarra enfila la recta final tratando de presionar con los tiempos para ganar posiciones, pero a sabiendas de que en este caso tienen más que perder que de ganar. El riesgo de colapso es real en las filas moradas, con la amenaza de fractura en caso de no lograr el entendimiento con Sumar. Las negociaciones continúan a ritmo lento, pero con pequeños avances y la sensación es que finalmente se llegará a un entendimiento, obligado por la delicada situación del partido.

En las últimas horas los territorios de Podemos han lanzado serias advertencias a la cúpula morada, que a día de hoy ha evitado abrir un debate interno sobre cómo enfocar las negociaciones, y que la semana pasada se enrocó en posiciones de máximos. La ejecutiva defiende la tesis de que debe ocupar un papel “determinante” en el proyecto.

Quieren que esta máxima se vea correspondida con amplia presencia en las listas y con diputados asegurados en tres plazas clave: Madrid, Comunidad Valenciana y Cataluña, donde Podemos no tiene presencia y donde los partidos de referencia son Más Madrid, Compromís y Catalunya en Comú, la formación de Ada Colau. Estas peticiones son el principal escollo en las negociaciones, que pese a los reproches cruzados entre los distintos aliados, continúan avanzando con Podemos.

"Queremos mandar un mensaje de optimismo, las cosas van bien, es un puzle complejo pero las conversaciones avanzan. No vamos a esperar hasta el último minuto para el cierre del acuerdo, pero sí trasladar que las conversaciones avanzan a muy buen ritmo y que somos optimistas de empezar a dar noticias muy pronto", defendió este miércoles el nuevo portavoz de campaña de Sumar, Ernest Urtasun, desde Sevilla. Menos entusiasmo exhibía Ione Belarra, que mostraba su intención de "cerrar un acuerdo lo antes posible". "Podemos ha estado donde ha estado siempre, que es trabajando por la unidad. Cuando tengamos novedades os las haremos llegar", defendió.

RIESGO DE RUPTURA

El entusiasmo, en todo caso, no es la razón que lleva a Podemos al acuerdo. El partido es consciente de que, si mantiene sus posiciones, se enfrenta a un serio riesgo de ruptura que se traduciría en una “desbandada” de cuadros que pasarían a integrarse en el proyecto de Yolanda Díaz sin la mediación de Podemos, advierten fuentes del espacio. Un vaciamiento, en definitiva, que dejaría a la organización menguada y en una posición más frágil para acudir a las urnas en solitario.

Fuentes de la formación morada apuntan a que es previsible que se agote el plazo de la negociación, contra lo deseado por Díaz de llegar con tiempo al acuerdo. Una circunstancia que es habitual en el estilo negociador de los morados, que suelen llevar al límite las conversaciones. Pero el acuerdo es la única vía de asegurar la supervivencia del partido, en términos orgánicos. La presión para ir en las listas de Sumar es máxima para Belarra, más aún tras la oleada de peticiones llegadas de los territorios.

"EL ACUERDO ES EL MANDATO DE LA EJECUTIVA"

Una de las últimas ha sido la candidata por la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto, que ha reclamado llegar a un acuerdo sin tener la unidad “como un fetiche”, sino entendiéndolo como una forma de hacer política. El paso va en el mismo sentido en que fue Jesús Santos, líder autonómico de Podemos en la capital, que también reclamó la adhesión a Sumar la pasada semana, pero adquiere más relevancia, al ser Jacinto una de las personas de confianza de la ejecutiva de Podemos. Las ministras moradas se volcaron en apoyarla durante la campaña electoral, y ahora es una de las voces que también pide allanar el pacto.

La líder de la federación extremeña, Irene de Miguel, ha sido quizá la más clara, llegando a pedir “dar un paso a un lado” a quien fuera un obstáculo para este fin, porque “el mandato que tiene la ejecutiva de Podemos es llegar a un acuerdo y hay que hacerlo”. “Aquellos que no crean en la unidad tienen que dar un paso a un lado, dejar a los que creemos que la unidad sí es el camino y que además hay que hacerlo con el motivo de ilusionar a la gente”, aseguró en Canal Extremadura, después de que su dirección regional -Consejo Ciudadano- apoyase por unanimidad integrarse en Sumar. “Se lo hemos trasladado a la secretaria general y a la secretaria de organización”, defendió De Miguel, que reclamó a su partido “humildad” en las negociaciones y asumir “cesiones”, después de los resultados del pasado 28 de mayo.

AMENAZA DE FUGA

La líder de Podemos en Navarra, Begoña Alfaro, también advertía de la "irresponsabilidad impresionante" que supondría no alcanzar un acuerdo con Sumar, al tiempo en que lanzaba una advertencia velada sobre la posibilidad de salida de Podemos: "Si no se da acuerdo, valoraremos qué hacer; sería una irresponsabilidad porque podría alfombra roja a la derecha", defendía Alfaro. El líder de Podemos en Galicia, Borja San Ramón, pedía este miércoles "generosidad" y señalaba que "acordar no es resignarse". "Hay que hacer posible lo necesario".

También en las últimas horas en la Comunidad Valenciana, militantes y cargos de Podem han impulsado un manifiesto en el que reclaman integrarse "en una confluencia amplia estructurada desde Sumar”, con primarias elegir las candidaturas para las elecciones generales del 23 de julio.

BALEARES, CANARIAS, ASTURIAS, ARAGÓN...

Las de hoy no son las primeras voces que se pronuncian en este sentido. En los últimos días también lo han hecho en Baleares, donde su candidata Antonia Jover, considerada oficialista, hizo un llamamiento al acuerdo después de asumir responsabilidades y poner su cargo a disposición del partido. Lo hizo después de que el ex vicepresident balear de Podemos, Pedro Yllanes, cargara duramente contra la cúpula morada, pidiendo su dimisión y reclamando la disolución para integrarse en Sumar.

La federación de Podemos en Canarias también publicó un comunicado el fin de semana defendiendo su compromiso "inequívoco" con la unidad en torno a Sumar, mientras la candidata de Asturias, Covadonga Tomé, lanzó otro comunicado poniéndose a disposición de Yolanda Díaz para las generales.

Yolanda Díaz y Pilar Garrido, en un acto de campaña. / EFE

Noticias relacionadas

También en Podemos Aragón, donde su líder Maru Díaz es considerada oficialista, lanzaron un comunicado poniendo sus cargos a disposición de la militancia tras el 23J y llamando a la cúpula estatal a “echar el resto” para lograr "la unidad en las generales y revalidar un gobierno de coalición".

La federación de Podemos en Euskadi, liderada por Pilar Garrido, ya se echó en brazos de Yolanda Díaz durante la campaña electoral, y después de múltiples llamamientos al acuerdo entre Podemos y Sumar, sería uno de los perfiles que podría adherirse a las filas de la vicepresidenta del Gobierno sin grandes problemas en caso de que, en un nuevo giro de guion, se torciera el acuerdo.