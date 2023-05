El PSOE rechaza que sus anuncios unilaterales debiliten a Podemos y critica su campaña 'antitodo'

Javier Izquierdo, María Jesús Montero, Santos Cerdán y Pilar Alegría en la reunión del comité electoral de este lunes en Ferraz. / Efe

El comienzo de 2023 pilló a PSOE y Unidas Podemos en plena trifulca por la reforma de la ley del 'solo sí es sí' y muy pronto se percibió que, en las posturas de ambos, diametralmente opuestas, había también un poso de razonamiento electoral. En este asunto la distancia era abismal pero en otros como la guerra de Ucrania, la cesta de la compra, las medidas contra la inflación, la subida de los tipos de interés y los problemas con la vivienda la formación morada se esfuerza por señalar las diferencias. Para los socialistas las críticas de Podemos han sido siempre "puro electoralismo". A Pedro Sánchez nunca le han preocupado. En los dos bloques del Ejecutivo se asumía que cada uno debía defender sus propios intereses. Pero la fórmula para hacerlo es tan combativa con el otro que esta mecánica de funcionamiento escuece ya en los dos partidos.

Los morados no entienden que Sánchez revele en los mítines del PSOE las medidas que días después llevará al Consejo de Ministros, sin que ellos tengan conocimiento previo. De hecho, según fuentes de Podemos, la intención de su secretaria general y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, era hablar con los socialistas para hacer anuncios conjuntos. Pero por ahora esta estrategia prosigue y, según fuentes del PSOE, está previsto que el presidente del Gobierno continúe desvelando más medidas hasta las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo.

En Ferraz no se admite que esa manera de actuar "debilite" a sus socios, a pesar de que la pervivencia de Podemos es clave para que el PSOE siga gobernando en muchas comunidades. Esa reflexión no se hace. Pero sí se muestran cada vez más molestos con las continuas críticas que les dedica Podemos. La última, a la propuesta de que el ICO avale el 20% del precio de la vivienda para jóvenes, que los morados han considerada una "infamia" y "una medida del PP y Ana Patricia Botín". Y que la propia vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, calificó también de "regresiva".

En la dirección socialista comienza a irritar esta campaña 'antitodo'. "Las respuestas tienen que ser más creativas", aseguran fuentes del partido sobre las réplicas de Podemos a sus medidas. La sensación es que los morados, ante sus malas perspectivas electorales, han optado por el camino más fácil, que es cargar contra ellos en lugar de "mirarse uno mismo". Si tienen dificultades, destacan, "quizás es necesario pensar cómo reconectar con tu gente". "La estrategia no debe ser infamia", subrayan, en referencia a los calificativos que les dedica Podemos.

En el PSOE se muestran muy poco comprensivos con que los morados su campaña a base de insistir en su "diferencia con nosotros". No creen que eso sea lo que les "conviene" y piensan que sería más adecuado defender sus ideas. Tanto Ione Belarra como Irene Montero tienen "carril de sobra". Pero, además, en Ferraz sostienen que, en un momento crítico, en el que Podemos está en riesgo de quedarse fuera en la Comunidad Valenciana o en Madrid, deberían apelar precisamente a eso, a la dificultad de la situación. "Tiene que decirle a su gente que les apoye porque si no llegas al 5%, no vale de nada: Es puerta grande o enfermería". En lugar de ello, censuran, "han perdido" meses con "el tema de los pactos". "El acuerdo con Esquerra Unida para la Generalitat lo firmaron hace cuatro días" y el electorado progresista, reflexionan en Ferraz, penaliza los líos internos sobre los puestos.

La desconfianza con la que se miran los dos socios del Ejecutivo de coalición parece que es ya imposible de reconducir. En la dirección socialista creen que esta clima se prolongará hasta las elecciones generales de finales de año. Les parece que tras el 28M "bajarán el diapasón" y que el parón del verano dará algo de tregua a la difícil coexistencia del Gobierno. Pero, a partir de "septiembre y octubre, exagerarán las diferencias".

Más anuncios hasta el 28M

Pese a los reproches de Podemos, Sánchez continuará con los anuncios y más ahora que este jueves comienza la campaña de las elecciones autonómicas y municipales. El PSOE tiene todo milimétricamente planificado y está dirigiendo sus propuestas a los segmentos del electorado que más se le resisten: jóvenes hasta 25 y menores de 50 años. Ferraz está usando una herramienta informática que permite localizar qué zonas y con qué tipo de población es necesario reforzar, y planifica la presencia de ministros en todo el territorio, en función de esas necesidades. Si por ejemplo se organiza un paseo, se realiza en el barrio donde hay más margen de mejora. "Microcirugía" de campaña que se utiliza incluso para acudir a pueblos pequeños que pueden decantar un diputado provincial.

Con el mismo criterio de rentabilidad se está dirigiendo la publicidad de las propuestas del Gobierno, que Sánchez va desgranando. La subida de las pensiones ya se 'vendió' sobre todo a través de Facebook, la red social tradicional de la gente mayor. Y ahora medidas como el descuento del 50% del bono de Interrail par viajar este verano por toda Europa para jóvenes de 18 a 30 años se difunden en Instagram. Anuncios "personalizados" para asegurar votos y espantar la abstención, que los socialistas ven ya bastante controlada por el éxito movilización que, afirman, cosechan en todos sus actos.