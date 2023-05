Feijóo admite que habló con Ribera sobre Doñana pero ve "frívolo" llamarlo "conversación"

Alberto Núñez Feijóo durante un acto del Partido Popular sobre el día de Europa. / José Luis Roca

Hablaron, pero no fue una conversación. Alberto Núñez Feijóo cree que es una "frivolidad" que la vicepresidenta Teresa Ribera llame "conversación" a las palabras que ambos intercambiaron hace días sobre la situación de Doñana en el almuerzo que los Reyes ofrecieron en Palacio Real al presidente de Brasil, Lula da Silva. “La vicepresidenta solo me dijo que había que arreglar Doñana, y le contesté que por supuesto y le pedí que hablase con la Junta de Andalucía. Poner en común propuestas de pie a la salida de un acto, un comentario andando de dos segundos, si considera la vicepresidenta que eso es conversación, allá ella”, dijo el líder del PP este martes.

Ayer mismo, tras el comité de dirección en Génova, el portavoz electoral, Borja Sémper, aseguró que Ribera "mintió".

Toda la polémica, a raíz de una entrevista de la ministra de Transición Ecológica en EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, ha servido para recrudecer la relación entre PP y Gobierno, por la situación que atraviesa el Parque Natural y que ha obligado a intervenir incluso a la Comisión Europea.

La cuestión es que en menos de 24 horas el PP ha cambiado su versión sobre lo que hablaron Ribera y Feijóo. Fuentes del PP ya reconocían este lunes que el líder conservador se había sentido molesto por la "utilización" que considera que la vicepresidenta hizo de ese efímero encuentro. En la entrevista, Ribera explicó que se encontraron en Palacio Real y ella sugirió que interviniera en el asunto, pero Feijóo le dijo que hablara con Moreno Bonilla. A los conservadores les sentó mal la expresión de la vicrepresidenta, cuando sugirió que el líder popular dijo "que no quería saber nada" del asunto.

Sémper reconoció el día anterior que la entrevista fue objeto de análisis en el comité de dirección y negó su existencia en varias ocasiones. Al ser preguntado por si coincidieron, efectivamente, el líder de su partido y la vicepresidenta, volvió a decir que “no hubo una conversación profunda, ni nada que se le parezca, ni con detalles”. “Un saludo no es una conversación”. Y se reafirmó: “No existió”.

Las palabras del portavoz del PP sentaron muy mal en el Gobierno. Esta mañana, Ribera volvió a referirse al respecto en una entrevista en 'TV3', donde aseguró: "Si Feijóo se quiere implicar en la solución de Doñana lo tiene muy fácil. Creo que esto va mucho más allá de la relación con la Junta de Andalucía. Creo que es un desafío del Reino de España al derecho europeo y me parece que la vinculación de Feijóo con este asunto es obvia, pero no tengo ningún problema en que acredite con los hechos que él se implica y ayuda a encontrar una solución. Lo que no he hecho nunca es mentir".