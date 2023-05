El PP niega la conversación entre Feijóo y Ribera sobre Doñana: “La vicepresidenta miente”

Feijóo preside el comité de dirección en Génova. / DAVID MUDARRA

El PP asegura que no se ha producido ninguna conversación informal entre la vicepresidenta Teresa Ribera y Alberto Núñez Feijóo sobre la situación de Doñana. Después de que la ministra para la Transición Ecológica afirmara en una entrevista en EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que hace pocos días habló de manera informal con el líder popular y el dirigente gallego le respondió “que no quería saber nada y que hablara con el señor Moreno Bonilla”, el portavoz electoral del PP, Borja Sémper, afirma que no se produjo tal conversación. “Hemos abordado este asunto en el comité de dirección y siento decir que la vicepresidenta Ribera miente”.

“Es verdad que lo que tiene que hacer la vicepresidenta es hablar con la Junta. Pero ellos dos no han mantenido una conversación y siento utilizar estos términos, pero nos sentimos abochornados por esta utilización y manoseo”, zanjó el portavoz en rueda de prensa.

Ribera asegura que la conversación se produjo antes del almuerzo que los Reyes ofrecieron al presidente de Brasil, Lula Da Silva, el pasado 27 de abril, en el Palacio Real. “He tenido ocasión de tener una conversación informal en un pasillo y le he pedido que ayude y ha dicho que él no quería saber nada, que habláramos el señor Moreno Bonilla y yo. Señor Moreno Bonilla estoy esperando que me llame por teléfono, porque el teléfono suele funcionar en las dos direcciones”, dice la vicepresidenta en la entrevista.

Sémper reiteró que “no hubo una conversación profunda, ni nada que se le parezca, ni con detalles”, al volver a ser preguntado por la coincidencia entre Ribera y Feijóo en el Palacio Real ese día. Aseguró que “un saludo no es una conversación”, y se reafirmó: “No existió”.

La polémica desatada por la nueva ley de regadíos, aprobada en el Parlamento andaluz por PP y Vox, ha incrementado la tensión entre los populares y el Gobierno central en las últimas semanas. Hasta el punto de que la Comisión Europea se ha manifestado en distintos momentos. Primero, para mostrar su preocupación por la situación en la que podría quedar el Parque Natural. Y, después, tras los reproches del presidente del PP europeo, el alemán Manfred Weber, que acusó al comisario de Medio Ambiente de estar dando apoyo a Pedro Sánchez.

La tramitación de la proposición de ley se ha congelado hasta después de las elecciones del 28 de mayo, pero la posición del PP sigue en el mismo punto: se abren a negociar una salida para los agricultores de la Corona Norte de Doñana, pero defienden la norma de la Junta. Feijóo decidió desde el primer momento dar respaldo total a Moreno.