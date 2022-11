Page asegura que sin Podemos el PSOE estaría "en un 40% más de voto": "El mayor desgaste son las compañías"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. / EFE/Jesús Monroy

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que sin Podemos el PSOE estaría "en un 40% más de voto" y ha señalado como el "mayor desgaste" del partido a las "compañías".

Así lo ha expresado en una entrevista publicada este domingo por el diario 'La Razón', en la que se ha mostrado crítico con el Gobierno y ha afirmado que habla por "muchos otros" socialistas que opinan igual pero no tienen altavoz. Page ha insistido en su posición en contra de la derogación del delito de sedición, pero ha señalado que se trata de una postura en la que está "en minoría" dentro del partido, por lo que su obligación "es respetar las normas".

Pese a ello, ha advertido de que la derogación del delito de sedición tendrá un coste para España que se pagará "a corto o medio plazo" porque el independentismo "no está desactivado" y "tiene una hoja de ruta por delante".

Cuestionado sobre si cree en la "desinflamación" del conflicto en Cataluña del que habla el Ejecutivo, Page ha respondido que para que se pueda "replantear el marco de diálogo en Cataluña tienen que darse dos circunstancias", "debe haber diálogo entre los catalanes" y el marco no puede "ser consecuencia de un chantaje", como es la reforma del delito de sedición y de malversación: "Son un chantaje de ERC a cambio de sus votos en Madrid, y es un peaje demasiado caro para España y para el PSOE".

"A mí me duelen estos peajes porque forman parte de los apoyos al Gobierno", ha dicho, para añadir que él trabajará "personal y políticamente para que el centro progresista, la izquierda y el PSOE vaya a un espacio de centralidad, no en términos políticos, sino en términos de realismo, de asumir la representación de amplias mayorías, que no tienen por qué coincidir con el PSOE en todo, sino en las cosas más esenciales".

"También voy a trabajar por la recuperación de puntos de encuentro entre los dos grandes partidos políticos", ha agregado. A su juicio, el PSOE y el PP son los dos partidos "que vertebran el país". Sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que cuando quiere hablar con él, lo hace, y le dice "abiertamente" lo que piensa. No obstante, ha asegurado que este no le informó sobre su decisión de derogar el delito de sedición.

PIDE A MONTERO QUE RECTIFIQUE

Por otro lado, se ha referido a la rebaja de condenas a agresores sexuales por la ley del 'solo sí es sí' y ha apelado a la ministra de Igualdad, Irene Montero, a "rectificar de inmediato". "Desde Castilla-La Mancha advertimos de la confusión que se podía generar y de las dudas que nos suscitaba la reforma legislativa. Y no se nos quiso escuchar. Por ser justos, entiendo que el Ministerio que ha promovido la ley no tenía la intención de provocar este efecto, pero las consecuencias son tan graves que a la ministra no le queda más remedio que rectificar", ha apostillado,

Asimismo, ha subrayado que la rectificación debe ser "por la vía más rápida porque en derecho penal esperar, en este caso, significa más agresores en la calle y confusión".

Page también se ha referido a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y su proyecto Sumar. "No conozco cuál va a ser su programa electoral, pero sí tiene un perfil más positivo y una actitud menos bolchevique que otros dirigentes de Podemos, y esto le granjea más apoyos", ha manifestado al respecto.

En este sentido, ha señalado a Podemos y su "problema" en relación al liderazgo, que "consiste en ir echando a todo aquel que discrepa o que hace una apuesta por el sentido común". "La decisión de dejar a Yolanda Díaz fue la mejor de Pablo Iglesias. La actitud en positivo de Yolanda no sólo es buena, sino que se lo va a agradecer la gente", ha añadido.

