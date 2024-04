Almeida reclama a Sánchez "menos reflexión" y "más pensar en los españoles"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha cargado este viernes contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha pedido, en relación con su decisión de parar para reflexionar acerca de su continuidad en el cargo, que deje de "pensar en sí mismo" para "pensar un poco más en los españoles"; así como contra el PSOE por el "ridículo espantoso" de montar una manifestación este sábado en apoyo al "amado líder".

En declaraciones a los medios tras la presentación de la programación de San Isidro 2024, Almeida ha conminado al líder socialista a preguntarse si "se parece a los españoles", que no pueden hacer lo que "ha hecho él estos días", y, por ende, si considera que "puede gobernar para los españoles". Dicho lo cual, el regidor madrileño ha añadido que los ciudadanos “se merecen un presidente del Gobierno que piense en ellos y no en sí mismo”.

Seguidamente, Almeida ha criticado al PSOE por promover y difundir la manifestación convocada este sábado frente a Ferraz en apoyo a Sánchez. Tras tildar de "ridículo espantoso" la decisión de fletar autobuses para acudir a la concentración y de afear el "espectáculo un tanto vergonzante" de las distintas convocatorias y mensajes difundidos en redes sociales, el alcalde madrileños ha acusado a los socialistas de "pretender guionizar sentimientos" organizando "manifestaciones de adhesión inquebrantable al amado líder",

“Parece que sin Pedro Sánchez se cae la democracia en España, cuando no va a ser así, en el hipotético caso, muy hipotético, de que se fuera. Lo cierto es que a mí las romerías en pos del amado líder para convencerle de que se quede entre todos nosotros porque sin él no tenemos futuro, a mí me parece que desde luego no se corresponde con lo que debiera ser el propio período de reflexión que nos ha pedido Pedro Sánchez que se quiere tomar”, ha sentenciado Almeida.

Más Madrid llama a apoyar al Gobierno de coalición

Al otro lado de la balanza política, Más Madrid se ha sumado al PSOE y ha hecho un llamamiento a salir este fin de semana en apoyo del Gobierno de coalición. Así lo ha manifestado este viernes la portavoz regional de la formación, Manuela Bergerot, que ha asegurado que su organización va "a estar" en las movilizaciones convocadas este fin de semana en "defensa de la democracia".

"Tenemos una organización con un sentido común que conecta precisamente con esa defensa de la democracia y vamos a estar ahí", ha señalado Bergerot en declaraciones a los medios desde la sede de Más Madrid de las que se ha hecho eco EFE. En este sentido, la líder de Más Madrid ha añadido que se está produciendo un "cierre de filas" ante el "avance de una agenda democrática" frente al Partido Popular, al que le "molestan" todos esos derechos que el Gobierno de PSOE y Sumar "están trayendo" a los españoles.

Por su parte, la portavoz en el Ayuntamiento de la capital y coportavoz del partido, Rita Maestre, ha trasladado su deseo de que la carta de pedro Sánchez "sirva de toque de atención pero, sobre todo, de punto de inicio para solucionar un problema grave" como es el del 'lawfare' contra la izquierda, que antes del presidente han sufrido otros líderes como Manuela Carmena, Guillermo Zapata, Mónica Oltra, Ada Colau, Pablo Iglesias o Irene Montero.