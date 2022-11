Los socios de Gobierno cercan a Irene Montero y reclaman cambios en la 'ley del sí es sí'

Los partidos que conforman el llamado 'bloque de investidura' reclaman modificaciones en la norma impulsada por el Ministerio de Igualdad, que ha rechazado la existencia de ningún error

El bloque de investidura cerca al Ministerio de Igualdad y reclama al Gobierno cambios en la ley del sí es sí para evitar las numerosas rebajas de penas en esta ley de la que se están beneficiando condenados por delitos de agresión sexual. La exigencia de los socios de Gobierno contrasta con la de Irene Montero, que ha rechazado la existencia de error alguno en el texto y que se ha opuesto a cualquier cambio, trasladando toda la responsabilidad a la "interpretación errónea" de los jueces y al sesgo "machista" de la judicatura.

Este miércoles, los aliados parlamentarios que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez han reclamado la necesidad de retocar la ley del solo sí es sí para evitar "fisuras" y que no se produzcan rebajas de las penas a los condenados por delitos sexuales en sus topes mínimos, informa Efe. ERC, PNV, EH Bildu e incluso JxCAT, que no es socio habitual del Ejecutivo en el Congreso, coinciden en que debe mejorarse la ley para que no quepan interpretaciones jurídicas que rebajen penas.

"Estamos de acuerdo en la posibilidad de que se modifique la Ley del solo sí es sí para asegurar una correcta interpretación", inciden a Efe desde ERC, que recuerdan que ya advirtieron en el debate de esta ley en comisión que presentaron dos enmiendas que avisaban sobre la posible disminución en grado de la pena, de forma facultativa en atención a la menor "entidad del hecho" en agresiones sexuales. Los republicanos incidieron en su momento en que la horquilla del límite mínimo era "amplia" en los diferentes supuestos de abusos.

Y es que tras las revisiones de condenas que se están produciendo con la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, los aliados de Sánchez abogan por mejorarla. El PNV ve bien que el Tribunal Supremo unifique criterios y "corrija" la "equivocación por parte del Parlamento de no haber previsto en el texto de la ley una Disposición Transitoria que no dejara margen a los jueces". El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha apostado en una entrevista en RNE por un "retoque" de la ley, si fuera necesario ya que la situación "merece una reflexión", al tiempo que también ha pedido "moderación" a la ministra de Igualdad, Irene Montero, en sus declaraciones contra los jueces para "no convertir todo en una especie de batalla ideológica".

Desde EH Bildu, su diputado Óskar Matute también se ha mostrado a favor de evitar fisuras en la ley del solo sí es sí. "Si hay juristas que señalan que puede haber fisuras o puntos de fuga en esa ley que no permita lo que el feminismo tanto ha peleado y combatido y que no puede ser salvaguardado como se merece, pues que se mejore", ha dicho en rueda de prensa en el Congreso tras defender que la nueva norma "es una ley de mejora cuantitativa y cualitativa para la dignidad en la vida de las mujeres".

También JxCAT que ha pedido la comparecencia de Irene Montero en el Congreso para que de explicaciones sobre la ley se ha mostrado partidaria de que "si hay cualquier fisura que pueda dar pie a que un juez pueda llegar a interpretar sentencias y a reducir penas de agresores sexuales esto se tiene que cubrir". Lo ha dicho la portavoz de JxCAXT en el Congreso, Miriam Nogueras, que incide en que no darán "ni medio motivo para que un juez pueda llegar a reducir las penas a alguien que ha agredido sexualmente a otra persona".

