El Gobierno y el PP libran en Europa 'la batalla del relato' sobre la reforma laboral

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, tuvo una intensa agenda este lunes en Bruselas y habló de muchas cosas trascendentes, pues están en revisión las reglas del juego financiero de la Unión Europea, o por decirlo en otras palabras, del futuro de la economía continental. Habló de las normas fiscales, de la apuesta por voluminosas inversiones, de los ritmos de la recuperación de la postpandemia... Y habló de la reforma laboral española. Y justo aquí está una de las claves políticas de los meses venideros.

Happy to meet #eurogroup colleagues and to welcome the four new ministers (two of them female!)@SigridKaag 🇳🇱@Yuriko_Backes 🇱🇺@c_lindner 🇩🇪#MagnusBrunner 🇦🇹



Looking forward to our cooperation to drive forward the intense work agenda for 2022! pic.twitter.com/H4Jcn5YaDk