La judicialización de los fondos europeos reactiva los recelos autonómicos

Como proceder habitual, la Xunta de Galicia aprovecha cada oportunidad para mostrar sus discrepancias con el Gobierno central por el reparto de los fondos europeos. Le acusa de operar con criterios discrecionales o inadecuados para los objetivos que se persiguen, de no informar a la comunidad autónoma sobre las condiciones de la distribución de recursos o de asignar a Galicia una cantidad inferior a la que le correspondería.

Pero no fue hasta el reparto de los fondos de empleo cuando el Ejecutivo autonómico saltó de la queja, más o menos formal, al conflicto institucional. A mediados de diciembre, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, firmó un requerimiento para demandar al Consejo de Ministros la reversión del acuerdo por el que se distribuyeron 9 millones de euros entre Extremadura, Navarra, País Vasco y Comunitat Valenciana, alegando que las políticas activas de empleo son de competencia autonómica, que el Gobierno detrajo fondos de forma discrecional del montante global para proceder a su asignación, y que se incumple la ley estatal de subvenciones.

Agotado el lunes el plazo de respuesta del requerimiento (un mes), el Gobierno central no ha contestado. La Xunta le dará dos o tres días más de margen y, si sigue sin responder o no se satisfacen sus demandas, asegura que entonces acudirá a la vía judicial, como Madrid. "No es un boicot. Lo importante es mandar un mensaje de que los fondos no se pueden repartir de forma discrecional", zanjó Feijóo. X. A. TABOADA