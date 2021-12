Sánchez reconoce el "daño" que Juan Carlos I ha hecho a la Casa Real

3 Se lee en minutos Miguel Ángel Rodríguez



Por primera vez, Pedro Sánchez ha reconocido en el Congreso de los Diputados que las informaciones sobre la supuesta fortuna irregular de Juan Carlos I hacen "daño" a la Casa Real. El presidente del Gobierno ha reiterado, como hizo hace un año, que todas las noticias sobre el rey emérito le "perturban", pero que es necesario respetar la presunción de inocencia. Además, ha recordado que la actitud del exmonarca debe ser valorada a título individual y no a la monarquía en su conjunto.

"Son informaciones que me perturban, que a mi no me gustan, que creo que hacen un daño a la Casa Real. Con esa consideración previa, también le digo que hay que respetar la presunción de inocencia", ha respondido el jefe del Ejecutivo a la diputada de la CUP Mirehia Vehí en la última sesión de control al Gobierno del año. Hace unos días, Sánchez ya pidió a Juan Carlos "dar explicaciones" a los ciudadanos pese a que la Fiscalía de Ginebra haya archivado la investigación sobre una donación de 100 millones de dólares por parte de Arabia Saudí.

No obstante, este miércoles, el jefe del Ejecutivo ha recordado que todas las causas que se han abierto contra el emérito en distintos países han sido archivadas y que en España "ni siquiera están siendo ahora mismo objeto de una investigación judicial". En esta línea, ha pedido respetar la independencia de la fiscalía general del Estado, así como del poder judicial.

Regreso a España

Como es habitual, Sánchez se ha esforzado en señalar que "no se está juzgando a una institución", como es la Casa Real, sino la "conducta de una determinada personas". "Estamos hablando de personas, no de instituciones", ha recalcado. Acto seguido ha ensalzado los "esfuerzos de transparencia y de ejemplaridad" que está llevando a cabo Felipe VI. "somos un gobierno que estamos comprometido con todas las instituciones constitucionales. nosotros sí, a diferencia de otros, cumplimos con todos los artículos de la constitución", ha sentenciado.

Además, ante la pregunta formulada por Vehí, el presidente del Gobierno ha negado en varias ocasiones que el Ejecutivo esté buscando una residencia en España para que Juan Carlos I regrese de Emiratos Árabes Unidos: "Debe usted tener más información que yo. Yo le puedo decir que no".

La "mentira" y el covid

En esta sesión, Sánchez ha tenido también su último debate del año con Pablo Casado. Tras el bronco enfrentamiento que protagonizaron la pasada semana, el tono de este miércoles ha resultado más pausado, aunque las acusaciones han seguido presentes. El presidente del Gobierno ha reprochado al líder del PP que base todas sus intervenciones "en la mentira" y que acuda al Congreso para lanzar una "ristra de mentiras, insidias, insultos e improperios". Así, ha pedido a Casado que aproveche las navidades para "reflexionar" y "meditar": "Abandone el insulto, la crispación, la bronca y tome el camino de la educación, de la urbanidad y del respeto".

Las palabras de Sánchez han llegado después de que el líder del PP le haya criticado por "jugar a la lotería con el futuro de los españoles" y de haber "tropezado seis veces con el mismo virus". Casado ha lamentado que el Gobierno no esté proponiendo medidas para frenar la expansión del coronavirus y ha acusado al propio Sánchez de usar a los presidentes de las comunidades autónomas -con los que se reunirá esta tarde- como "escudos humanos". Una vez más, le ha instado a aceptar la mano tendida del PP para aprobar una ley de pandemias. "¿Por qué no lo hace? ¿Qué le lleva a ese orgullo, a esa irresponsabilidad?".

