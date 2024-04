La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño. / Europa Press

Tengo un amigo que sabe mucho -y cuando digo mucho, es mucho- sobre Defensa. Le he preguntado que si es alarmista admitir que Europa se halla en un clima prebélico. Con pesadumbre ha admitido que difícilmente se puede calificar de otro modo. Y no solo por el tono que, cada vez más, frecuentan los políticos. Me ha recordado que nunca antes, desde la caída del muro de Berlín, había habido unas maniobras continentales de la OTAN de tal calibre en Europa como las que ahora están en marcha en la parte oriental, la más cercana a Rusia. Y me ha hablado de un síntoma aún mayor: cuando el dinero mira a la guerra...

La Unión Europea -que nació para poner cooperación donde antes hubo grandes guerras- está dando pasos sustanciales para adaptar su economía al actual contexto prebélico. En marzo de 2022, un mes después de la invasión rusa de Ucrania, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) aprobó la 'Iniciativa Estratégica de Seguridad Europea' para financiar con hasta 6.000 millones proyectos tecnológicos e infraestructuras de Defensa. En junio de 2023, el monto se amplió a 8.000 millones. En febrero de 2024 el Consejo Europeo trasladó al BEI, ahora presidido por Nadia Calviño, el mandato de seguir mejorando el acceso a la financiación de las empresa europeas de Defensa. Y este viernes, los ministros de Economía y Finanzas de la UE han acordado poner en marcha el plan de acción propuesto por Calviño, que implica que el BEI renunciará al requisito de que los proyectos de doble uso tengan que obtener más del 50% de sus ingresos previstos del uso civil. El BEI seguirá sin poder invertir en armamento, pero eliminar el requisito del 50% era algo largamente esperado por militares e industria.

En los próximos días, además, el Parlamento Europeo aprobará definitivamente unas nuevas reglas fiscales que, entre sus novedades, establecen que la inversión en Defensa de los Estados no se tendrá en cuenta a la hora de valorar si han incurrido en un déficit presupuestario excesivo. Cuando el dinero mira a la guerra, la niebla prebélica se vuelve espesa.