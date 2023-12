Víctimas del silencio

Niños y mujeres refugiados de Benín en un campo de Burkina Fasso. / RICARD GARCÍA VILANOVA

A la sombra de las guerras en Oriente Medio y Ucrania, esta última ofuscada por la otra, puede parecer que el sufrimiento en el resto del planeta es menor. Pero aparte de estos dos conflictos, la relación de escalas donde la vida es imposible es enorme y el número de víctimas o el grado de violencia en muchos otros casos es aún mayor.

Como nos quedan lejos les llamamos crisis olvidadas. Se caracterizan porque apenas llega la ayuda humanitaria, no suscitan atención mediática, ni iniciativas internacionales políticas o diplomáticas. La razón es sencilla, aunque el sufrimiento de las personas que las padecen es enorme, no tiene valor el coste humano porque son crisis que no afectan al devenir de la economía y la seguridad global, por eso permanecen en el olvido.

La mayoría ocurren en países del continente africano, como ahora en Darfur, en Sudan, donde ciudades, villas y aldeas son arrasadas por milicias que expulsan a toda la población hacia el país vecino para quedarse con las tierras. Limpieza étnica que ocurre bajo total impunida

Burkina Faso, con más de 6 millones de personas desplazadas, es otro de esos escenarios donde vivir es un infierno, no solo porque la violencia se ha hecho cotidiana, además consecuencia del cambio climático buena parte de la población se ha quedado sin cultivos y la ayuda, concentrada en los conflictos que se ven, aquí es prácticamente inexistente.

Somalia, Eritrea, Niger… todo el Sahel está que arde y aunque por ahora no suframos sus consecuencias directas no tardaremos en preguntarnos ¿Cómo se ha llegado hasta aquí? No solo en África, podríamos hacer una relación detallada del resto, pero tal vez convenga recuperar a Afganistán.

De la lista de crisis olvidadas, esta es otra escala en el infierno para toda la población y en especial para las mujeres y niñas a las que los talibanes condenan a ser esclavas, personas sin derechos. No sabemos si recuperar a todas estas víctimas olvidadas salvará sus vidas, lo que sabemos, en cambio, es que mantenerlas en el silencio, las mata.