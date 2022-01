Almeida y Almudena Grandes: el intransigente Madrid del PP

1 Se lee en minutos



El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. / EFE/ Jorge Zapata

Parecía que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, había aprovechado la ocasión que le ofrecieron los concejales disidentes de Más Madrid en la negociación de los presupuestos municipales, para rectificar la mezquina actitud que tuvieron él y la presidenta de la comunidad cuando falleció Almudena Grandes. Ninguno de los dos acudió a la capilla ardiente, tampoco al entierro, ninguno hizo público su pésame por la pérdida de la gran escritora madrileña. No fue solo indiferencia, hubo desprecio, porque al día siguiente del sepelio, la derecha, mayoritaria en el Ayuntamiento de Madrid, rechazó nombrarla hija predilecta de la ciudad. Hace solo unos días, Almeida aceptó hacerlo a cambio de sacar adelante, con los votos de los carmenistas, los presupuestos que Vox se negó a apoyar. Podría haber quedado ahí la cosa y habría parecido que el alcalde había enmendado su error.

Pero no, Almeida demuestra que mantiene intacto su sectarismo cuando, en un intento de hacerse el simpático con la extrema derecha, afirma que Grandes “no merece ser hija predilecta de Madrid”, para añadir, dándoselas de espabilado, “pero yo ya tengo los presupuestos”. Así, sin anestesia. Una de las escritoras más valoradas de la literatura actual no merece, en opinión del alcalde, ser hija predilecta de su ciudad. No hay duda de que es una cuestión de intransigencia política, porque ese honor lo ostentan Julio Iglesias y Plácido Domingo, por ejemplo. Pero Almudena era un referente de la izquierda y a alguien así, aunque sea prestigiosa escritora, en el Madrid del PP no se le da ni agua.

Es el ‘efecto Vox’, dicen, que arrastra a los populares a posiciones más sectarias. Pero queda la duda de si ese desplazamiento se produce por miedo a que les quiten más votos o si lo hacen por instinto natural. Porque no es la primera vez que este alcalde, que a veces va de moderado, le viene a decir a la extrema derecha ‘entendedme, si yo estoy de acuerdo con vosotros, pero hay que ser pragmáticos’. Lo dijo hace un tiempo respecto a la violencia de género y este lunes sobre Almudena Grandes.

Noticias relacionadas