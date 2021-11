Viva la justicia privada

1 Se lee en minutos



- Si hay sanidad, seguridad y escuela privada, ¿Por qué no puede haber justicia privada?

- No digas tonterías.

- Es inaceptable lo del Constitucional y el facha chanchullero del PP. Es impensable que el Consejo General del Poder Judicial no se renueve por pura politiquería. En la privada sería un visto y no visto.

-Yo me fío más de la justicia pública, tú. Siempre se ha dicho que todos somos iguales ante la Ley. Además, los jueces de la privada serían poco objetivos con los que no fueran de las mutuas. Vamos, que ningún país tiene justicia privada.

- Pero existen los arbitrajes. Pueden pronunciarse en litigios civiles y comerciales tanto un particular, como las Cámaras de Comercio y abogados. En el proceso 'Estados Unidos contra Microsoft', el Estado contrató al mejor bufete privado. En cambio, aquí en el juicio del 'procés' la fiscalía dijo que se había publicado la Declaración de Independencia en el Diari Oficial de la Generalitat. Falso.

-Insisto, lo tuyo son fabulaciones. Yo creo en la justicia pública. ¿De dónde sacaréis a los jueces ordinarios? No quiero ni pensarlo… Todos haciendo justicia para los ricos. Como te he dicho, no creo que los jueces privados fuesen ecuánimes ni objetivos.

- En la pública tampoco es que sean la objetividad judicial personificada, amigo. Mira tú lo de Dolores Vázquez en el caso de Rocío Wanninkhof. Mira lo del holandés Van de Dussen que ha pasado 12 años de cárcel por dos delitos de abusos sexuales que no cometió…y así una larga lista.

- Déjate de cutreríos. La justicia pública se ha enfrentado a la corrupción política, la trama Gürtel, Urdangarin, Rato, los Pujol, Mario Conde, Fabra, Bárcenas, Correa, Villarejo, los ERE, Jaume Matas…

- Sí, pero hay que pronunciarse, sobre todo cuando la sentencia llega tras un larguísimo proceso. Hay que evitar el calvario de tantos años de papeleos, idas y venidas, esfuerzo, recursos, tiempo y ganas. Por cierto, ¿y lo de Juan Carlos?

- Eso ni pública ni privada, amiguete.

