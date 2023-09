La advertencia de una veterinaria sobre el saco de pienso para perros: "Mucho cuidado"

La advertencia de una usuaria ante un peligro de asfixiamiento / @maríavetican vía TikTok

La tiktoker y veterinaria @maríavetican avisa a todos los dueños de perros del mismo error que ella misma cometió. La joven advertía del peligro que tienen los sacos de pienso para perros, y hacía referencia al paquete y no a la comida en sí. "Tenéis que tener mucho cuidado con los sacos de pienso, y no me refiero a la comida en sí" alertaba la veterinaria, mientras recomendaba no comprar sacos pequeños o abrirlos con un corte lateral pequeño.

Cuidado con el saco de pienso

María y su perro habrían vivido esta desagradable experiencia que, les has servido para prevenir en próximas ocasiones y alertar a otros dueños. Resulta que si las mascotas en cuestión tiene acceso a la bolsa, puede introducir su cabeza por el hueco de apertura y quedarse atascado. Esto puede ser muy peligroso para el animal, puesto que podría tratar de llegar hasta la comida y no poder salir, de forma que se quedaría sin oxígeno para respirar y podría pasarlo muy mal, o no salir de esa situación.

La creadora de contenido recomienda: "Lo ideal es que vuestro perro no tenga en ningún momento acceso al saco de pienso, y si por un despiste pudiera pasar, que la abertura sea lo suficientemente grande para que tu perro pueda meter y sacar la cabeza con facilidad."

El animal se puede quedar enrollado en la bolsa, ahogarse o atragantarse con la tela -o plástico- de la bolsa, algo que podría acabar con su vida o acabar en un viaje muy desagradable al veterinario. Por eso, María recomienda que cuando acabemos de servir la comida, cerremos el saco con una pinza o lo enrollemos. Es importante que estemos atentos a este tipo de detalles que, pueden ocasionar problemas y sustos a nuestras mascotas.

Los usuarios empatizan

El video que se ha viralizado, ya cuenta con más de 61.000 me gusta y entre las reacciones de los usuarios, muchos han comentado otros peligros de este riesgo como Mona, que comentaba: "Por cierto, pasa lo mismo con las bolsas de papitas fritas, chucherías, etc. (Siempre dejarlas alejadas y cuando las terminen, abrirlas por abajo)". Un consejo que a los dueños de mascotas les conviene seguro si quieren ahorrarse un atragantamiento o asfixiamiento.

Otra usuaria comenta: "Eso le pasó a unos conocidos de mi mejor amiga. El perro (grande) se asfixió con el saco de pienso porque no podía sacar la cabeza, y estaba solo...", haciendo referencia a lo que María contaba en su vídeo, pues es importante que no les dejemos sin supervisión y cerca de objetos con los que puedan hacerse daño.