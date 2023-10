Los perros irán a clase en Langreo: "No son un peluche"

perros langreo

Los niños están acostumbrados a ver a las mascotas casi como juguetes "y no es así, no son un regalo de Navidad o de cumpleaños". Carmen Arbesú, alcaldesa de Langreo, que además tiene dos mascotas, un perro y un gato, lo tiene claro y quiere que los escolares del concejo también. Para ella, "es importantísimo que los niños sepan que los perros no son un peluche".

El Ayuntamiento ha decidido concienciar a los más pequeños y por eso ha puesto en marcha un proyecto junto al albergue de animales. Se trata, explicó la concejala de Cultura, Pamela Álvarez, "de enseñar a los críos de los colegios la responsabilidad que supone tener una mascota".

El proyecto, denominado "Albergue ecológico", lo desarrollan los concesionarios de este equipamiento municipal en colaboración de las concejalías de Educación y Bienestar Animal. Uno de los objetivos es prevenir el abandono de los animales y que los niños conozcan también el trabajo que se hace en el albergue una vez que se recupera un animal abandonado.

Colegios langreanos

Por el momento han sido cinco los colegios langreanos que se sumarán a la iniciativa: La Salle (La Felguera), Gervasio Ramos (Sama), Nuestra Señora del Rosario (Sama), La Llamiella (Riaño) y Benjamín Mateo (Pénjamo).

Desde el Ayuntamiento se ha invitado a participar al resto de centros educativos del concejo "así que esperamos que en los próximos días se apunte alguno más", avanzó la concejala de Cultura.

El primero de los talleres de esta "iniciativa bárbara", cono la definió la alcaldesa, tendrá lugar mañana.

El responsable del albergue, Paulino Fernández Gutiérrez, explicó de qué forma se desarrollará la actividad. Los trabajadores del albergue, expertos en el manejo de animales, serán los que se trasladen a las aulas. Ofrecerán una charla teórica de alrededor de una hora de duración "y luego los niños interactuarán con los perros", detalló Fernández.

Teoría y práctica

La actividad se ajustará a cada aula y a cada colegio. Así, "con los niños más pequeños la parte teórica podría durar algo menos" y además "en estos casos se llevarán dos perros pequeños" para que los niños se acostumbren a estar con ellos. Con alumnos de más edad, "llevaremos tres o cuatro perros un poco más grandes", aseguró Paulino Fernández. Dependerá también, añadió, "de la disponibilidad de animales que tengamos en el albergue". No todos los perros que hay en la instalación están preparados para salir y realizar actividades con niños. Así que el programa se irá adaptando a las necesidades de ambas partes.

Noticias relacionadas

El albergue de Langreo está situado en una finca de casi 22.000 metros cuadrados en la carretera de Pajomal. Además, cuanta con unas instalaciones que se acercan a los 2300 metros para atender a las mascotas.

El centro recibió ayer la visita de la alcaldesa, la concejala de Cultura y el edil de Medio Rural y Protección Animal, José Francisco Torre, que además de presentar el programa recorrieron las instalaciones para conocer sus necesidades.