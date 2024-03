Nadie limpia así sus mochilas de viaje: el truco viral para hacerlo como un profesional

Falta poco para tu viaje y estás asegurándote de que tienes todo a punto para irte: pasaporte o DNI en regla, los billetes de tren o de avión comprados, alojamiento reservado, ruta preparada, etc. Llega la hora de preparar el equipaje. Hay que comprobar las medidas permitidas para las maletas y cerciorarse de tener a mano las prendas que quieras llevarte: que no están en el cubo de lavar, que te las devolvieron aquellas personas a quienes se las dejaste, que has comprado o te van a prestar las que te falten, etc.

Pero también hay que verificar que cuentas con las maletas o mochilas adecuadas. Es posible que estén un poco descuidadas tras el uso en viajes anteriores. Si han albergado comida, ropa o cualquier otro objeto que se toque continuamente como la cartera, las llaves o el móvil, una mochila puede ser un almacén de suciedad. Para evitarlo, sigue estos consejos: tu mochila quedará completamente aseada y libre de gérmenes.

Antes de ponerte manos a la obra con diferentes métodos de limpieza, vacíala completamente y aspírala, incidiendo en todos los recodos y también en los bolsillos.

Cómo limpiar una mochila a mano

Muchos tejidos no se pueden meter en la lavadora. Para saberlo, deberás mirar su etiqueta (consulta aquí el significado de los símbolos), en la que el fabricante habrá precisado los cuidados que necesita esa tela en específico. Si se indica que debe ser limpiada a mano, deberás proceder con cuidado.

Llena un vaso con agua tibia y un chorrito de jabón neutro o de un detergente apto para esa tela. Con un cepillo de dientes, restriega esa mezcla sobre las manchas que haya en el interior y en el exterior de la mochila. Después, si la tela es resistente al agua, sumérgela en un barreño con agua templada y ese mismo tipo de jabón. Frota suavemente con una esponja suave. Entonces, enjuaga con agua fría y no dejes que quede ningún resto de productos de limpieza en los recovecos. Puedes eliminar el exceso de agua con ayuda de una toalla, presionando ligeramente con cuidado. Por último, deja que la mochila seque al aire libre.

Consejos para limpiar una mochila en la lavadora

Como se mencionaba anteriormente, comprueba que la mochila no contiene ningún resto en su interior. Vacíala de objetos, pañuelos de papel, migas y polvo, que puedes volcar sobre una papelera; y aspira. Después, si alguna pieza es susceptible de sufrir daño, quítala, y desabrocha las correas. Además, si hay partes desmontables, no las introduzcas unidas en la lavadora, para que se limpien por completo.

Elige un programa delicado de agua fría y no añadas mucho detergente; con un poco será suficiente y, además, así no se estropeará la tela. Cuando haya terminado el ciclo de la lavadora, tiéndela en un lugar bien ventilado o en un tendedero extensible en el exterior.

Ahora sí, ¡tienes todo listo para tu viaje!