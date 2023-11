El truco que te hará ahorrar tiempo al lavar los plantos: una 'tiktoker' lo revela

La tiktoker Gemma Cubelos.

En sin duda, una de las tareas del hogar más aburridas. Si no tenemos la ayuda de un lavaplatos, y con las subida de los precios de la luz y otros gastos fijos del hogar, estamos 'condenados' a enfrentarnos con el estropajo, el lavavajillas y todo tipo de vasos y platos por lavar. Es decir, lavar los platos como se ha hecho toda la vida: con una esponja o estropajo y jabón. Esta técnica es sencilla (especialmente cuando no dejamos que se acumule mucha cantidad sin limpiar) y para ponerla en práctica solo necesitamos una pila con agua (caliente a ser posible) y las herramientas mencionadas anteriormente.

Aunque no es completamente necesario, muchas personas deciden añadir a su rutina de limpiar los platos unos guantes: de esta forma, no entran en contacto con la suciedad que queda adherida a la superficie y las manos no se dañarán al entrar en contacto con los productos de limpieza o el agua.

Lavar platos más rápido

En cualquier caso, lavar los platos se puede convertir en una de las tareas más repetitivas y tediosas a realizar en casa. A diferencia de otras labores de mantenimiento del hogar, se puede convertir en una de las más fastuosas y desagradables, ya que se debe hacer por lo menos tres veces al día.

Cualquier mejora en la eficacia de este proceso es bienvenida. Quizás por este motivo se ha hecho viral el life hack de la creadora de contenido Gemma Cubelos (@cubelosg) que ha compartido a través de la red social TikTok su truco para lavar los platos mucho más rápido.

Además de acortar los minutos que dedicamos a limpiar cucharas, vasos, cuencos y otros elementos del menaje, también es una forma de ahorrar y hacer un uso más eficiente del producto.

El truco que plantea Gemma Cubelos es sencillo: en vez de echar el jabón en el estropajo directamente (con el tiempo que perdemos cada vez que hacemos este gesto) en primer lugar debemos llenar una cubitera con el detergente y después meterla al congelador.

Pasadas unas cuantas horas, el jabón se solidificará y quedará en forma de cubito de hielo. De esta forma, cuando vayamos a lavar, solo tenemos que extraer el cubo en introducirlo dentro de la esponja, de forma que el jabón se irá desprendiendo poco a poco según vamos lavando y evitando que tengamos que recargar la esponja cada poco tiempo.