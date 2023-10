Método Kaizen: ordena tu casa en 60 segundos siguiendo estos pasos

El método para mantener tu casa siempre ordenada / PEXELS

La disciplina y la constancia son dos cualidades sobre las que gira el método Kaizen, aquel que siguen los japoneses para tener sus hogares impolutos. Dedícale 60 segundos diarios a tu casa y verás como la mantienes limpia y ordenada.

El método Kaizen no solo busca mantener tu hogar ordenado, sino que los japoneses pretenden traer cambios positivos a su vida mediante la realización de este método. 'Kai' significa cambio y 'zen' sabiduría, dos palabras que pueden interpretarse como 'cambios positivos'.

¿Cómo funciona el método Kaizen?

Este método es mucho más lógico de lo que piensas y es que se trata de implementar rutinas en tu vida. Debes repetir durante un minuto una acción durante todos los días para que tu cabeza lo asocie a una rutina.

Piensa en actos que has estado haciendo durante toda tu vida: ducharte, hacer la cama, cepillarte los dientes... De pequeños todos aborrecíamos estas situaciones, pero la repetición de estas ha hecho que queden intrínsecas en nuestro organismo.

Lo que quizás no sabías es que este método se puede aplicar en muchos campos. Ahora se ha puesto de moda utilizarlo para la limpieza del hogar, pero anteriormente se usaba para el trabajo y los estudios.

Al final, lo puedes aplicar en los todos los ámbitos que creas necesarios, multiplicando la funcionalidad y la efectividad de este método japonés.

Los 5 pasos a tener en cuenta del método Kaizen

Realiza estos cinco pasos durante un minuto al día para tener el espacio de tu casa perfecto. Al principio te costará empezar a seguirlos, pero los resultados que obtendrás harán que este método se convierta en tu favorito.

1. Eliminar

Deshazte de todo lo que no necesites. Secciona lo que usas en tu día a día, solo así verás los elementos que son claves en tu rutina.

2. Ordenar

Ahora que tienes los productos que usas diariamente a mano, ordénalos por orden de frecuencia. Coloca cerca de tus imprescindibles a la hora de limpiar, así serás más productivo y no perderás tiempo buscándolos.

3. Limpiar

Si limpias un poco durante cada día, te quitarás el día de 'limpieza general', aquel en el que pones tu casa patas arriba para dejarla impoluta. Al final, con este método se pretende mantener durante un tiempo más prolongado el orden.

4. Estandarizar

Crea una lista de tareas que quieras cumplir todos los días. En este paso se crea el hábito y solo si cumples lo que te propones día a día conseguirás seguir efectivamente el método Kaizen.

5. Autodisciplina

No te olvides de ser constante y seguir estos pasos para beneficiarte de ellos. Si no eres constante no conseguirás crear la rutina, que es lo primordial en el método japonés.

Ahora que conoces todo lo que deberías para poner en práctica el método Kaizen, anímate a implementarlo en tu hogar, en tu vida laboral o en los estudios. Es un método de mucha constancia pero de grandes resultados, y, si consigues crear el hábito de seguirlo, serás más productivo y eficaz en otros campos de tu vida.